Verbandsliga: Tuspo und Eintracht Baunatal trennen sich 0:0

Grebenstein. Mit einem torlosen Remis endete der mit Spannung erwartete Heimauftakt des Fußball-Verbandsligisten TuSpo Grebenstein gegen den Mitaufsteiger GSV Eintracht Baunatal.

Damit wartet der TuSpo auch nach dem dritten Spiel auf seinen ersten Sieg, bleibt aber andererseits auch ungeschlagen. Hierzu der Schnellcheck:

Ist der Punkt ein Gewinn oder ein Punktverlust?

Aufgrund der größeren Anzahl an Torchancen ist das Unentschieden für die Grebensteiner eher als ein Punktverlust zu bewerten.

Wie verlief die erste Halbzeit?

Der TuSpo hatte gegen die defensiv eingestellten Gäste ein optisches Übergewicht und auch die größere Anzahl an Torchancen. Bereits in der fünften Minute scheiterte Leon Ungewickel aus sieben Metern am GSV-Torhüter Maurice Kraft. In der Schlussphase der ersten Hälfte wurden weitere Chancen für den Tuspo notiert. Als Erik Maiterth im Strafraum zum Schuss kam, zögerte er etwas zu lange, so dass sein Schuss zur Ecke abgeblockt wurde (36.). Zwei Minuten später köpfte Ungewickel knapp am langen Pfosten vorbei. Auf der Gegenseite hätten aber auch die Großenritter in Führung gehen können, als nach einem langen Ball Niels Willer plötzlich frei vor TuSpo-Torhüter Andre Schreiber auftauchte, der mit einer tollen Parade einen Rückstand verhinderte (37.).

Verlief die zweite Halbzeit ähnlich wie die erste?

Es gab zumindest keine großen Veränderungen. Der TuSpo tat sich gegen den tief stehenden Gegner schwer und konnte seine wenigen Chancen nicht nutzen. So fand nach einem schönen Spielzug eine Hereingabe von Ivan Mamusa in den Fünfmeterraum keinen Abnehmer. In der Schlussphase wehrte Kraft einen Schuss von Anto Kajic von der Strafraumgrenze zur Ecke ab (85.). Wenig später wäre dem lange verletzten Marcel Szecsenyi fast noch der Siegtreffer gelungen, doch zögerte er zu lange und die Gäste konnten zur Ecke klären.

Was sagt der Tuspo-Trainer?

Das sagt Trainer Valentin Plavcic: „Für uns war es heute schwer, weil Baunatal hinten sehr tief stand. Wir hatten vor der Pause ein Chancenverhältnis von 4:1, so dass der eine Punkt für uns heute etwas zu wenig war.“