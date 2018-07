Verbandsligist CSC 03 Kassel zieht Lehren aus schwacher Rückrunde

Kassel. Die Vorbereitung auf die Verbandsligasaison geht zu Ende. Anfang August wird es für den CSC 03 Kassel ernst.

Bei Aufsteiger FC Eichenzell gilt es, die erste vermeintliche Pflichtaufgabe zu erfüllen. Spätestens dann sollte die vergangene, teilweise verkorkste Runde abgehakt sein.

Ein Rückblick: Die 03er spielten in der vorigen Serie eine achtbare Hinrunde und waren auf Tuchfühlung zu den Spitzenplätzen. Nach der Winterpause knüpfte das Team von Trainer Lothar Alexi aber nicht ansatzweise daran an. Der CSC verlor den Anschluss und beendete die Saison auf Rang sechs – an und für sich keine schlechte Platzierung. Aber es war, und da sind sich alle Beteiligten einig, definitiv mehr drin.

Die Vorsaison dürfte aufgearbeitet sein. Die Konzentration liegt auf der bevorstehenden Spielzeit. Trainer Alexi weiß am besten, was seine Mannschaft zu leisten vermag. Die Zielsetzung: ein Platz unter den ersten fünf. Eine realistische Einschätzung angesichts der großen Konkurrenz. Der SV Steinbach und der OSC Vellmar zählen als Hessenliga-Absteiger zu den Favoriten in Sachen Aufstieg. Auch der SSV Sand und die SG Johannesberg sind potenzielle Anwärter.

Mit neun Neuzugängen haben sich die 03er aber gut auf die Konkurrenten eingestellt: „Wir sind jetzt breiter aufgestellt und haben in der Offensive mehr Alternativen“, erklärt Alexi, der mit Thomas Müller aber einen Leistungsträger in Richtung KSV Baunatal ziehen lassen musste. Müller, ein Stürmer mit Torriecher, erzielte in der Vorsaison 15 Treffer und war zusammen mit Christian Käthner treffsicherster Schütze der 03er. Sei es wie es ist. Alle beim CSC sind jedenfalls heiß auf den Saisonstart. Alexi ist zuversichtlich: „Die Mannschaft hat in der Vorbereitung viel und intensiv gearbeitet. Wir haben auch über die letzte Saison gesprochen und wollen die richtigen Schlüsse ziehen.“

Müllers Abgang gut kompensiert

Neuzugänge: Pavic (Melsungen), del Colle (Bosporus), Schmidt (Sand), Werner (KSV Baunatal), Rudolph (Eintr. Baunatal), Mewes (Kaufungen), Probst (Eschenau/Bayern), Miftari (Rothwesten), Chorbacz (Dennhausen/Dörnhagen).

Abgänge: Brunet (beruflich), Dawid (Karriereende), Ersoy (2. Mannschaft), Kwiedor (Türkgücü Kassel), Müller (KSV Baunatal), Pape (Besse), Scheller (Heiligenrode).

Von Raphael Wieloch