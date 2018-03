0:1 - FCS verliert in letzter Minute

Treysa. Der Spitzenreiter wankte, aber er fiel nicht. Durch einen Treffer in der Nachspielzeit setzte sich der Hünfelder SV mit 1:0 (0:0) beim 1. FC Schwalmstadt durch und seine Erfolgsserie - mittlerweile 14 Spiele ohne Niederlage - fort.

Zuvor hatte der heimische Fußball-Verbandsligist dem Favoriten einen leidenschaftlichen Kampf geliefert mit klaren Feldvorteilen in der ersten Hälfte. In der zweiten fanden dann auch die Osthessen ins Spiel, erhöhten den Druck, doch die bessere Chancen hatten zunächst die Gastgeber. Leon Lindenthal etwa, der freistehend an Torwart Hosenfeld scheiterte (55.). Oder Brian Mitchell (Foto: Hahn), der sich in aussichtsreicher Position nicht zu einem Abschluss durchringen konnte (65.).

Nach Fröhlichs Kopfball an die Latte (63.) und Secks Rettungsaktion gegen Bublitz (85.) „roch‘s“ nach einem typischen 0:0-Spiel. Dann kam doch noch einer der zuvor vorbildlich unterbundenen langen Hünfelder Bälle an. Innenverteidiger Nicolas Häuser hatte Sven Bambey auf die Reise geschickt, der an Torwart Kreuter vorbei auf Marius Bublitz verlängerte und der wiederum keine Mühe hatte, diesen überfallartigen Konter zu vollenden (92.).(ohm)