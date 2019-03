Yannick Billing schießt VfL Kassel zum Sieg in Vellmar

Vellmar – Der VfL Kassel hat dank eines starken Auftritts und seines Torjägers Yannick Billing in der Fußball-Gruppenliga beim OSC Vellmar II 5:1 (2:0) gewonnen. Mann des Spiels war Kassels Stürmer, der an allen Toren beteiligt war und selbst dreimal traf.

Das Spiel ging bereits so los, wie es sich VfL-Trainer Thomas Kunze gewünscht haben dürfte: In der sechsten Minute fing Kassels Stürmer Yannick Billing einen Vellmarer Pass ab und traf zentral aus 18 Metern zur frühen Führung. Vellmar zeigte sich zwar nicht geschockt, doch so richtig Druck aufbauten die Spieler von Trainer Alfred Igel die gesamte erste Halbzeit nicht. Kassel verteidigte hinten geschickt und hatte den antrittsstarken Billing vorn. Dieser sorgte immer wieder für Gefahr. So auch in der 34. Minute: Auf der Grundlinie zieht er nach innen, bedient den freistehenden Daniel Haack, der nur noch einzuschieben braucht – 2:0 für die Gäste.

Die zweite Hälfte begann mit einem Schreckmoment: Vellmars Edwin Grefenstein und Kassels Salar Abdali rauschten beim Zweikampf unglücklich zusammen und Abdali musste mit Verdacht auf Nasenbeinbruch ins Krankenhaus (55.). Für ihn kam Sean-Philip Daues, der keine drei Minuten später das 3:0 erzielte: Eine Hereingabe von Billing musste er nur noch einschieben (58.). Damit war das Spiel entschieden, Tore fielen dennoch weitere. Zunächst gelang dem OSC durch Marcel Kahl das 1:3 (64.). Den alten Abstand stellte der überragende Billing wieder her, der aus kurzer Distanz seinen zweiten Treffer des Tages markierte (77.). Und Kassels Nummer 18 setzte auch den Schlusspunkt. Nach feinem Solo schob er zum 5:1 ein (84.).

„Aus dem 3:4-Hinspiel hatten wir noch eine Rechnung offen“, freute sich Dreifach-Torschütze und Doppel-Vorbereiter Billing, „vielleicht hat uns das die nötige Motivation gegeben“. Sein Trainer Thomas Kunze hatte weitere Punkte erkannt: „Unsere Einstellung war heute absolut top, kämpferisch und taktisch.“

OSC II: Geschwind - Hartwig, Künneke, Geib, Grefenstein - Lehmann, Ganss (74. Kleinschmidt), Alamri (85. Höller), D. Kahl - Rischkowski, M. Kahl

VfL: John - S. Abdali (55. Daues), Gallitschke, Preilowski, Bruch - Haack, A. Abdali (55. Egeli), Peter (79. El Hamiri), Özdemir, Bosse - Billing,

SR: Winkler (Warburg) – Z.: 50

Tore: 0:1, 1:4, 1:5 Billing (6., 77., 84.), 0:2 Haack (34.), 0:3 Daues (58.), 1:3 M. Kahl (64.)

Von Thomas Lange