Zwischenbilanz: Sandershäuser sind die Überflieger der Fußball-Verbandsliga

In Bedrängnis: Der SV Kaufungen 07, hier mit Nick Krug (in Rot), steht von den heimischen Verbandsligisten am schlechtesten da, die stark auftrumpfende TSG Sandershausen mit Christopher Minne (in Blau) am besten.

Kassel. Ein Titelaspirant, zwei Teams, die wahrscheinlich jenseits von Gut und Böse sind, ein Wackelkandidat und ein Abstiegskandidat – so lautet die Bilanz der heimischen Fußball-Verbandsligisten. Positive Überraschung ist Aufsteiger TSG Sandershausen als Zweiter, während der Kampf um den Klassenerhalt für den SV Kaufungen kaum noch zu gewinnen ist.

TSG Sandershausen

Drei Punkte liegt die Elf von Trainer Friedhelm Janusch bei einem Spiel weniger hinter Spitzenreiter Steinbach. Der TSG ist noch einiges zuzutrauen. Vor allem zu Hause ist sie mit acht Siegen und einem Remis eine Macht.

Die Durststrecke: Vom 2. bis 6. Spieltag (zwei Remis, zwei Niederlagen, spielfrei)

Die Erfolgsserie: Vom 11. bis 18. Spieltag (sechs Siege, zwei Remis)

Bester Torschütze: Tobias Rühlmann mit sieben Toren

Höchster Sieg:4:1 gegen Dörnberg am 13. Spieltag

Höchste Niederlage: 1:4 in Grebenstein am 19. Spieltag

CSC 03 Kassel

Den Rothosen scheint der Kick zu fehlen. Sie stünden besser da, wenn nicht wie schon in der vorigen Runde zu oft nach einem Hoch ein Patzer folgen würde. Dabei ist das Team von Trainer Lothar Alexi bestens besetzt und kann Langzeitverletzungen wie die von Gianluca Maresca wegstecken. Mit einer besseren Restrunde als zuvor ist nach oben noch etwas möglich.

Die Durststrecke:Drei Partien ohne Sieg (ein Remis) vom 5. bis 7. Spieltag.

Die Erfolgsserie: Fünf Spiele ohne Niederlage (zwei Remis, einmal spielfrei) vom 11. bis 16. Spieltag.

Bester Torschütze: Christian Käthner traf siebenmal, dreimal davon mit Strafstoß. Höchster Sieg:5:1 gegen Barockstadt II im Spitzenspiel am 12. Spieltag. Höchste Niederlage: 0:3 am 5. Spieltag in Weidenhausen.

OSC Vellmar

Für die Müller-Elf war mehr drin als Rang neun. Verletzungsprobleme spielten eine Rolle, eine andere das Annehmen der Situation nach dem Hessenliga-Abstieg. Sollten die Leistungen konstanter werden, ist mehr drin. Für einen der ersten beiden Plätze wird es wohl nicht mehr reichen. Die Durststrecke: Kein Sieg bei zwei Unentschieden an den ersten fünf Spieltagen. Die Erfolgsserie: Drei Zu-Null-Siege vom 6. bis 8. Spieltag. Bester Torschütze: Serkan Aytemür traf neunmal seit seiner Verpflichtung am 8. Spieltag. Höchster Sieg: 4:0 gegen Kaufungen am 10. Spieltag. Höchste Niederlage: 1:5 am 15. Spieltag in Johannesberg.

Eintracht Baunatal

„Die Verletztenmisere hat uns weit zurückgeworfen. Abgesehen von der 0:7-Pleite bei Barockstadt II sind wir mit den Leistungen zufrieden“, sagt Trainer Thomas Kraus, der personelle Veränderungen in der Winterpause ausschließt. Ziel der Großenritter war der Klassenerhalt. Diesen wollen sie weiterhin nicht aus den Augen verlieren.

Die Durststrecke:Vom 15. bis 18. Spieltag musste die Eintracht vier Niederlagen mit jeweils nur einem Tor Differenz hinnehmen.

Die Erfolgsserie: Vier Spiele (zwei Siege, zwei Remis) ohne Niederlage zum Saisonstart Bester Torschütze:Niels Willer mit sechs Treffern, wobei ihm beim 4:0-Erfolg in Dörnberg ein Hattrick in nur 16 Minuten gelang. Höchster Sieg: 4:0 in Dörnberg am 14. Spieltag. Höchste Niederlage: 0:7 in Barockstadt II im letzten Spiel vor der Winterpause

SV Kaufungen

Es sieht so aus, als müssten die Lossetaler nach zwei Jahren den Weg zurück in die Gruppenliga antreten. Großes Verletzungspech und zu viele individuelle Fehler führten zu überflüssigen Niederlagen. Die Durststrecke: Zehn Partien in Folge bei einem Remis blieb Kaufungen ohne Sieg. Die Erfolgsserie: Keine. Lediglich am 3. und 4. Spieltag holte der SVK vier Punkte. Bester Torschütze: Kapitän Marius Ehlert traf sechsmal. Höchster Sieg: 3:1 im Derby gegen CSC 03 am 9. Spieltag, es war einer von nur drei Siegen. Höchste Niederlage: 1:6 am 13. Spieltag in Grebenstein.