SC Willingen unterliegt mit 1:3 auch der SG Bad Soden

Von: Manfred Niemeier

Willinger Torschütze: Jan-Henrik Vogel (links) verwandelte eine Ecke direkt. © Artur Worobiow

Es hat wieder nur für eine Halbzeit auf Augenhöhe gereicht. Nach dem 1:4 zum Saisonstart in Bronnzell musste sich der SC Willingen zuhause der SG Bad Soden mit 1:3 (0:1) geschlagen geben.

Willingen - Trainer Jens Rüppel hatte die Einstellung aus der erfolgreichen Relegation gefordert. Zumindest bis zur Pause war er zufrieden: „In der ersten Halbzeit haben wir diszipliniert agiert und positive Ansätze nach vorne gezeigt.“

Die ersten zehn Minuten gehörten den Gästen. „Da hatten die Willinger einigen Respekt“, sagte Lars Schmidt, Trainer des spielstarken Dauer-Aufstiegskandidaten. Er sah die gute Gelegenheit von Daniele Fiorentino (8.) und das Beinahe-Eigentor von Sören Vogel (9.).

Mit dem klasse Freistoß von Matthias Bott, der aus dem Urlaub kommend sofort für Ordnung im SCW-Spiel sorgte, nahmen die Platzherren das Heft in die Hand. Marco Aulbach kratzte den 20-Meter-Versuch um die Mauer tief aus dem Eck, und der Keeper hielt auch den Nachschuss von Sebastian Butz (12.).

Lars Schmidt: Schwere Phase für uns

Fortan kombinierten die Willinger selbstbewusst, Florian Heine klaute Mert Sinan Pekesen das Leder, aber Aulbach wischte den Ball kurz vor dem Einschlag noch mit einer Hand (18.). „Positionen halten, Ordnung“, rief Rüppel seiner Elf zu - sie sollte bloß nicht übermütig. Zu recht, einen Schuss von Lukas Ehlert blockte Sören Vogel in höchster Not (22.).

Vorn fehlte dem SCW weiter das letzte Quäntchen Glück, etwa beim Freistoß von Bott, den Heine geschickt über den Scheitel rutschen ließ (24.). „Das war eine schwere Phase für uns“, meinte Schmidt, „da dachte ich, wir kommen nicht ins Spiel.“ Aber er hatte ja noch Fiorentino.

Erst scheiterte der mittlerweile 39 Jahre alte Ex-Zweitliga- und Regionalliga-Akteur zentral an Florian Bouma (43.). Zwei Minuten später versetzte er bei einem seiner gefürchteten Läufe in die Tiefe Jan Theiß und Patrick Michel, seinen Rückpass von der Grundlinie ver-wertete Betim Mezini ohne Mühe zum 1:0 für die SG.

„Ich dachte, ich hätte den Ball“, ärgerte sich Michel, der Ex-Volkmarser machte ansonsten eine gute Partie in der Innenverteidigung. „Das nötige Spielglück brauchst du auch“, freute sich Schmidt derweil.

Nach Wiederbeginn ging alles ganz schnell. Wieder bekam die SCW-Defensive keinen Zugriff auf Fiorentino, diesmal über die rechte Seite, und Niklas Zeller vollendete die Kombination zum 2:0 für die Gäste (50.). „Danach gingen bei den Gastgebern die Köpfe runter“, sagte Schmidt, „das ist nicht böse gemeint, bei den Temperaturen ganz normal.“

Rüppel: Nicht so deutlich eingebrochen wie am Mittwoch

Jens Rüppel brachte mit Jonathan Vach eine frische Angriffskraft für den angeschlagenen Butz. Aber als gleich zwei Akteure aus der gerade gebildeten Dreierkette auf Hamed Noori gingen, verwertete Fiorentino völlig frei in der Mitte den Pass zum 0:3 (64.). In der Folge, als die Willinger Reihen nicht mehr so geschlossen waren, spielten die Gäste einige Male ihre Vorteile in Schnelligkeit und Technik aus. Weiterer Schaden blieb aus.

„Der Einbruch war nicht so stark wie in Bronnzell“, fand Rüppel, sein Team gab nie auf - und ging auf den Ehrentreffer, den Vach, Heine und Max Saure bei ihrer Dreierchance hauchdünn verpassten (73.).

„Rein das Ding jetzt“, rief Rüppel nach 82 Minuten und Jan-Henrik Vogel tat ihm den Gefallen, er verwandelte einen Eckball direkt; fünf Mitspieler hatten auf und vor der Torlinie für das nötige Durcheinander gesorgt. Schmidt ärgerte sich über das Gegentor, obwohl er als Trainer bei Zu-Null-Spielen in die Mannschaftskasse einzahlen muss, „das wird wohl nicht oft passieren“.

Neben der zweiten Niederlage im zweiten Spiel sorgte die Gelb-Rote Karte gegen Jan-Niklas Albers in der Schlussminute wegen Ballwegschlagens für zusätzlichen Frust. Er fand die Entscheidung zu hart. „Man darf keine Emotionen zeigen“, meinte der bereits verwarnte Abwehrspieler verständnislos. Er hatte den Ball nur aus zehn Metern gegen den Zaun geschossen, von wo er zurück aufs Feld geflogen war. Albers fehlt am Mittwoch bei der Partie bei der SG Kleinalmerode.