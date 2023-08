Verbandsliga: Zum ersten Willinger Heimspiel kommt ein Aufstiegskandidat

Von: Gerhard Menkel

Teilen

Erster Willinger Liga-Torschütze der Saison: Sebastian Müller (vorn), hier im Vorjahr gegen die Bad Sodener Simon Huhn sowie Lukas Ehlert (hinten). © Artur Worbiow

Nach der SG Bronnzell der nächste „Brocken“ aus Osthessen: Die SG Bad Soden gibt das erste Gastspiel der neuen Verbandsliga-Saison im Uplandstadion.

Willingen - Der Spielplan reiht dem SC Willingen am Anfang eine Englische Woche an die andere. Sieben Begegnungen innerhalb von dreieinhalb Wochen. Sie werden die Richtung bestimmen, die diese Saison für die Upland-Fußballer nimmt. Dass nach dem mit 1:4 verlorenen Startspiel am Mittwoch in Bronnzell nun am Samstag (14 Uhr) in der SG Bad Soden ein Titelanwärter im Uplandstadion aufschlägt, macht die Herausforderung nicht kleiner

.Der Sportliche Leiter des SCW, Frank Gruber, fand, seine Mannschaft könne im ersten Heimspiel auf ihre Leistung des ersten Abschnitts von Bronnzell mit einer 1:0-Führung aufbauen. Auch Jens Rüppel will jeden nur möglichen Honig aus der Darbietung saugen. Das ist keine Kleinigkeit. Taktisch etwa habe sich die Mannschaft an alle Vorgaben gehalten und hundert Prozent gegeben, sagte der Trainer.

Die tiefer gehende Analyse der ganzen Partie, in der nach der Pause der kleine Vorsprung in der Angriffswucht des amtierenden Liga-Vizemeisters rasch zerbröselte, behielt sich Rüppel für das Training am Donnerstag Abend und damit dem internen Rahmen vor. Klar war vorher schon, dass die schwierige Vorbereitung mit vielen Abwesenheiten in die Runde hineinreichen würde. Das war im vergangenen Jahr nicht anders.

Bronnzell hat Überlegenheit „auf effiziente Weise eingesetzt“

In der Bronnzeller Heppeau kam hinzu, dass Jonathan Vach und Sebastian Butz erkennbar noch geschwächt waren. „Sie haben beide eine Woche lang mit Grippe umgelegen“, berichtete Rüppel. Das schnelle Gegentor nach der Pause zog dann die ganze Mannschaft runter. „Das hat dazu geführt, dass die Körpersprache für den Moment eine andere war“, so Rüppel. Auf der anderen Seite steigerten sich Bronnzeller Spieler wie der als „weißer Brasilianer“ gefeierte Julian Pecks zu einer starken Leistung.

„Das Ergebnis mag nicht schön aussehen“, so Rüppel, „aber anderseits muss man anerkennen, dass der Gegner in der zweiten Halbzeit seine Überlegenheit auf eine wirklich effiziente Weise gegen uns eingesetzt hat.“

Die SG Bad Soden wird der SC Willingen wohl tief stehend empfangen und sein Offensivspiel auf schnelles Umschalten ausrichten. „Es gibt erst mal keinen Grund, an der taktischen Grundordnung viel zu verändern“, sagte Rüppel.

SCW mit Matthias Bott und Tim Albrecht?

Personalien könnten gleichwohl zu Verschiebungen im Detail führen. Matthias Bott kommt aus dem Urlaub zurück; unklar, ob er seine Verletzungen vollständig auskuriert und schon Power für 90 Minuten hat. Rüppel hofft außerdem auf den Einsatz von Tim Albrecht, der am Mittwoch wegen einer beruflichen Verpflichtung passen musste.

Dann: Die weite Fahrt in den Knochen hat am Samstag der Gegner. Die heimische Kulisse, denkt Rüppel, könne ebenso ein Faktor sein, „dass man noch einen Tacken zulegen kann“. Der Tacken dürfte nötig sein.

Der ewige Aufstiegskandidat aus Bad Soden steht mit zwei Siegen im Portfolio auf Platz zwei der Tabelle. Weder das 2:1 in Neuhof noch das gleiche Ergebnis in Reichensachsen entsprangen allerdings großen Leistungen. Im Kader von Trainer Lars Schmidt gaben sich Urlauber die Klinke in die Hand. Zudem muss er auf die dauerverletzten Außenverteidiger Jaroslav Kymlicka (Schambeinentzündung) und Alexander Okyere (muskuläre Probleme) verzichten.