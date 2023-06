TSV feiert mit Gruppenliga-Aufstieg größten Vereinserfolg

Von: Gerd Brehm

So strahlt ein Meister: Gruppenliga-Aufsteiger Obermelsungen mit (hintere Reihe v. .l) Leon Herwig, Jonas Jakob (Trainer), Johannes Posev, Maximilian Lohne, Gerrit Kellner, Philipp Kästner, Robin Kästner, Simon Heimann, Marc Precht, Umut Demircan, Moritz Schick, (vorn) Benedikt Kaiser, Niklas Hruschka, Eduard Posev, Dalip Cemer, Tom Lohr, Tim Ellrich, Ricardo Mendes, (liegend) Furhan Eker und Umut Eker. Es fehlen Henner Bielefeld, Nils Engelhardt, Carsten Arend, Nico Christoph und Jannik Lange. © Thomas Barth

Es ist weder Glück noch Zufall, sondern der verdiente Lohn für eine kluge und weitsichtige Strategie. Viele richtige Entscheidungen waren die Basis für den erstmaligen Aufstieg des TSV Obermelsungen in die Fußball-Gruppenliga. Es gibt mindestens fünf Gründe für den größten sportlichen Erfolg in der 111-jährigen Vereinsgeschichte des TSV.

Der Trainer

Jonas Jacobs Engagement endet nicht mit dem Schlusspfiff. bzw. außerhalb des Rasen-Gevierts. „Mit den meisten Akteuren bin ich befreundet und manchmal kümmere ich mich auch um deren Probleme, die mit Fußball nichts zu tun haben,“ sagt der 31-jährige TSV-Coach. Und Thorsten Lehmann, der Stellvertretende Sportliche Leiter, lobt: „Jonas hat das ehrgeizige Ziel, jeden einzelnen Spieler stetig besser zu machen und meistens ist er damit erfolgreich.“

Die Bodenständigkeit

18 von 28 Obermelsunger Spielern, die alle miteinander befreundet sind, haben das Fußballspielen einst bei der JSG Melsungen gelernt. Unter den Jugendlichen hat es sich mittlerweile herumgesprochen, dass sich der TSV der Integration talentierter Akteure verschrieben hat. Und Neid ist kein Faktor, denn bei der Entlohnung der Spieler sind Ungerechtigkeiten ausgeschlossen. Leistungsträger erhalten das gleiche Entgelt wie Ersatzspieler: null Euro. Auch die Tankfüllungen begleichen die Spieler aus der eigenen Tasche.

Die Leistungsträger

Trotz der Sparsamkeit ist es dem TSV gelungen, außergewöhnlich gute Spieler an sich zu binden. In der Defensive überragen Dalip Cemeri, der einst für die albanische U-19-Nationalmannschaft auflief, und Johannes Posev. Dessen Bruder Eduard ist ein wichtiger Mann im Mittelfeld, wo auch Robin Kästner agiert.

Der Kapitän steht für den kontinuierlichen Obermelsunger Erfolg. Als der 28-Jährige gerade den Sprung von der A-Jugend in die erste Mannschaft geschafft hatte, feierte der TSV den Aufstieg in die Kreisliga A (2014). Vier Jahre später folgte der Sprung in die Kreisoberliga, aus der sich Kästner und Obermelsungen nun verabschieden. Schmerzlich vermissen wird der Aufsteiger seinen Torjäger, denn Furkan Eker spielt in der kommenden Saison für den TSV Wabern.

Die Talente

Jonas Jacobs und Thorsten Lehmann sehen sich auch nach potenziellen externen Verstärkungen um, aber das Duo setzt gleichzeitig auf Talente aus dem eigenen Nachwuchs. Zwei Hoffnungsträger sind Benedikt Kaiser und Henner Bielefeldt. Die beiden 18-Jährigen waren schon in der letzten Saison wichtige Faktoren, obwohl sie noch in der A-Jugend spielten. „Umso mehr versprechen wir uns von ihnen, wenn sie sich nun ganz auf die erste Mannschaft konzentrieren können“, strahlt Jakob große Zuversicht aus..

Das Torwart-Duo

Tim Ellrich spielt eine Doppelrolle: Er tritt als Torwart und Torwart-Trainer auf. Die erfolgreiche Lehrtätigkeit hat ihren Preis, denn mittlerweile ist ein talentierter 19-Jähriger die Nummer eins zwischen den Pfosten. „Tom Lohr ist mein Schüler, Konkurrent und Freund“, sagt Ellrich.