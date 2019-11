VfL Kassel und Vollmarshausen wollen in Gruppenliga-Partie Talfahrt stoppen

Krisenduell am Hochzeitsweg

+ © Andreas Fischer Erneutes Aufeinandertreffen: Vollmarshausens Marco Bolloni versucht beim 1:1 in der vorigen Spielzeit, den Kirchditmolder Yannick Billing zu stoppen. Rechts Jonas Preilowski. © Andreas Fischer

Wenn in der Fußball-Gruppenliga 2 der VfL Kassel die FSK Vollmarshausen empfängt, kommt es zum Duell zweier kriselnder Teams. Umso wichtiger ist für beide am Sonntag ab 14.30 Uhr am Hochzeitsweg ein Sieg