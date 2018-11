VfL Wolfsburg gewinnt Nachwuchsturnier in Wildeck

Wildeck. Im achten Anlauf gelang dem Nachwuchs des VfL Wolfsburg endlich der erste Turniersieg.

Bei der neunten Auflage des Sonnenhof Junioren-Cups der SG Wildeck in der Obersuhler Großsporthalle besiegten die VW-Städter den FC St. Pauli mit 5:4 nach Achtmeterschießen.

Vor allem die Spannung hielt die zahlreichen Zuschauern bis zur Schlusssirene in Atem. Nachdem die Paulianer im Vorrundenduell schon mit 5:1 die Nase vorn hatten, schien nach dem schnellen Führungstreffer durch August Banisch alles nach Plan für die Nordlichter zu laufen. Wisson Kaba und Banisch scheiterten danach am starken VfL-Keeper Tamino Jäger. Dramatik pur dann in der Endphase, wo die Wolfsburger alles in die Waagschale warfen. Maurice Karp zwang FC-Torsteher Younan Faghir Afghani zu zwei Glanzparaden. Beim anschließend direkt verwandelten Eckball von Karp avancierte der Paulianer dann zur tragischen Figur. Im abschließenden Strafstoßschießen war es Raed Fadhel vorbehalten, die Entscheidung herbeizuführen.

Aber die unterlegenen Nordlichter gingen auch nicht ganz leer aus. Allen voran August Banisch, der mit 14 Treffer bestach, erhielt neben der Torjägerkanone auch noch die Auszeichnung zum besten Spieler des Turniers. Dem Linksfuß zuzuschauen. machte einfach Spaß. „August hat anscheinend eine eingebaute Torgarantie. Der macht einfach die Buden“, so Alexander Wirth vom Ausrichter SG Wildeck.

Zwei Tore waren beim 4:1 im Halbfinale gegen den 1. FC Nürnberg der Garant zum Einzug ins Halbfinale. Kaba und Afghani steuerten die weiteren Treffer bei, während Karol Oberszt das zwischenzeitliche 1:3 gelang. Die Franken mussten sich bei ihrer ersten Teilnahme dann im Spiel um Platz drei dem Titelverteidiger Hertha BSC Berlin mit 1:2 beugen. Matteo Palma und Jonas Schröder hatten die Hauptstädter in Führung geschossen, Ernesto Simeonov den Anschluss erzielt. Die Latte rettete bei Ayan Üveys Schuss die Hertha dann vorm drohenden Achtmeterschießen.

Der Angriff des Vorjahressiegers auf den dritten Titel in Folge wurde im Halbfinale vom späteren Sieger jäh gestoppt. Frühes Pressing und mehr Biss in der gesamten Spielanlage sorgten dafür, dass die Berliner total den Faden verloren. Der schnelle Führungstreffer von Max Greger tat ein Übriges. Zwar konnte Franco Mientus ausgleichen, doch Karp machte mit dem 2:1 dann alles klar. Im Spiel um Platz fünf legte der Schalker Rami Badran mit einem Hattrick den Grundstein zum 3:2 gegen Vorjahresfinalist Hannover, gegen die man in der Vorrunde noch mit 0:2 unterlegen war. Luka Knelangens und Edin Bibers Treffer kamen zu spät.

Für die hessischen Vertreter Eintracht Frankfurt und FSV Frankfurt war im Viertelfinale Schluss. Der FSV unterlag Wolfsburg mit 2:3 und die Eintracht dem Club mit 5:6 (1:1) im Achtmeterschießen. Merklich die Luft raus war dann beim 0:4 des FSV gegen Schalke und dem 3:5 nach Achtmeterschießen der Eintracht gegen Hannover im kleinen Halbfinale. Beim KSV Baunatal blieb es im Konzert der Großen bei einem Punktgewinn gegen Nürnberg (1:1).

Von Thomas Becker