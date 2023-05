Vier Punkte – aber kein Sieg für den TSV Wabern gegen Eichenzell

Von: Sebastian Schmidt

Teilen

Alles Müller, oder was? Eichenzells Claudius Müller (am Boden) verhindert hier einen erfolgreichen Abschluss von Waberns Niklas Müller. Torwart Hanns-Peter Schwarz muss hier also nicht eingreifen. © Richard Kasiewicz

Es hätten die besten 24 Stunden dieser Saison sein können für den TSV Wabern. Erst freuten sich die Reiherwalder über drei Punkte am grünen Tisch (wir berichteten), ehe sie im Heimspiel gegen den FC Britannia Eichenzell noch weiteren Boden gut machen konnten im Abstiegskampf der Fußball-Verbandsliga.

Wabern – Doch trotz zweimaliger Führung und stark verbesserter Leistung mussten sich die Gastgeber mit einem 3:3 (2:2) zufrieden geben. „Wir wollten das Geschenk mit drei weiteren Punkten veredeln. Von den Chancen her hätten wir fünf oder sechs Tore schießen können und ich hätte mindestens einen Treffer mehr erzielen müssen“, gab denn auch Niklas Müller zu. Allerdings: Mit Blick auf die anderen Ergebnisse und ausschließlich Niederlagen der Konkurrenz – unter anderem verlor Johannesberg nach 2:0-Führung 2:4 gegen Sandershausen – konnte er doch recht gut mit dem Remis leben.

Dabei spielten die Reiherwalder keineswegs so wie ein Kellerkind. Ganz im Gegenteil. In einer durchaus temporeichen Partie gegen einen personell angeschlagene, aber sehr routinierten und ballsicheren Gegner, erwischte Wabern einen Start nach Maß.

Traumstart nach Schmeers Zuckerpass

Martin Mühlberger veredelte einen Zuckerpass von Jan Luca Schmeer von der Mittellinie zum 1:0 (8.). Als dann Müller gegen Sebastian Alles einen Strafstoß zog, zeigte sich ein weiterer Lerneffekt. Denn nach zwei Fehlschüssen überließ Patrick Herpe seinem Kapitän den Ball und Luca Wendel verwandelte eiskalt zum 2:0 (18.). „Es zählt nur die Mannschaft“, erklärte Herpe. Und bei der zeigte sich, wie fragil ein Gebilde ist, wenn ein Team zuvor in drei Pflichtspielen ohne eigenen Treffer geblieben und in der Tabelle auf einen Abstiegsplatz gerutscht war.

Eichenzell schlug nämlich durch einen Kopfball von Tayyip Akkilinc zurück und verkürzte (24.). „Dann ging es im Kopf los“, wusste Müller, warum es bei den Gastgebern bis zur Pause nicht mehr lief. Folgerichtig gelang der Britannia der Ausgleich durch Marc Wettels. Pechvogel hier Torhüter Islam Elgaz, der unnötig rauskam und sich bei seiner Abwehraktion auch noch verletzte. Doch er biss auf die Zähne und verhinderte in der Nachspielzeit mit einer Glanztat gar eine mögliche Niederlage.

Müller trifft und verpasst 4:2

Die des Schlechten auch zu viel gewesen wäre, weil der TSV in der zweiten Halbzeit noch die Kurve bekam. Nur 28 Sekunden brauchte Müller, um clever per Heber ein Herpe-Zuspiel zum 3:2 zu veredeln (46.). Fortan ging Wabern in den Zweikämpfen wieder kompromissloser zu Werke. Der Lohn war in der 64. Minute greifbar. Müller und Mühlberger kombinieren sich gut durch, Müller hätte Torhüter Schwartz fragen können, wo er ihn hinhaben möchte – doch Müller schoss Verteidiger Alles auf der Linie an. Was sich bitter rächte, weil Kubilay Kücükler eine Flanke von Wettels zum 3:3 verwertete (84.). Womit aus den 24 besten Stunden Waberns dieser Saison „nur“ vier Punkte wurden, die dennoch Mut machen für das Kellerduell am Sonntag gegen die SG Klei./Hun./Doh. (von Sebastian Schmidt)