Völlig neues Gefühl in Landwehrhagen: Fußball wie auf einem Teppich

Von: Manuel Brandenstein

Einlauf der Mannschaften: Auch die Unparteiischen um Hauptschiedsrichter Kevin Kühne (Mitte vorn) schienen sich auf die Partie zu freuen. © Manuel Brandenstein

Das erste Spiel auf dem sanierten Sportplatz in Landwehrhagen war eine klare Sache: Der CSC 03 Kassel bewies beim 9:3 (4:2)Testspielsieg gegen die Gastgeber seine Klasse.

Landwehrhagen – Man konnte es so oder so sehen: Auf der einen Seite verscheuchte heftiger Regen viele der anfänglich mehreren hundert Zuschauer. Auf der anderen Seite konnte unter den dunklen Wolken am Freitagabend gleich mal das neue Flutlicht getestet werden. Doch das war nicht das Einzige, das bei der Fußballpremiere auf dem sanierten Sportplatz in Landwehrhagen gefiel.

Der eingeladene Verbandsligist CSC 03 Kassel zeigte sich bei seinem 9:3 (4:2)-Erfolg von seiner besten Seite und ließ unter anderem bei Trainer Lothar Alexi die Zuversicht wachsen, dass sein Team um den Aufstieg in die Hessenliga mitspielen wird. SG-Trainer Andreas Kühne wollte in erster Linie möglichst vielen seiner Jungs das Erlebnis bieten, auf dem neu hergerichteten Platz gegen einen bestens besetzten Gegner den Ball laufen zu lassen. Letztlich setzte Kühne alle 22 Spieler ein. Das Spielen an sich war für die Aktiven wirklich ein Genuss. Der Ball lief wie auf einem Teppich, weshalb sehenswerte Pass-Stafetten keine Seltenheit waren. „Das hat richtig Spaß gemacht und bis auf das Wetter war es eine rundum gelungene Veranstaltung“, sagte SG-Innenverteidiger Christian Wedel. Der CSC war zwar hochüberlegen und hatte im vierfachen Schützen Jon Mogge einen besonders treffsicheren Stürmer (kam vom KSV Hessen). Doch auch Tim Herrmanns Außenspannschuss zum 1:1 war zum mit der Zunge schnalzen. Insgesamt wuchs die Vorfreude auf die am 6. August mit einem Heimspiel gegen den Tuspo Nieste beginnende Kreisoberliga-Saison. – Weitere SG-Tore: Mike Woltert und Tom Alheidt. (Manuel Brandenstein)