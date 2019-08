Vor dem A-Jugend-Derby in Baunatal: „Der emotionale Faktor ist hoch“

Vier Hessenliga-Spielzeiten gab es bei den Fußball-A-Junioren dieses Derby nicht mehr: KSV Baunatal gegen KSV Hessen Kassel.

Um möglichst vielen Fußball-Anhängern den Weg zum Baunsberg zu ermöglichen, wurde das Spiel am Sonntag kurzfristig noch auf 11.45 Uhr vorverlegt. Wir haben vor dem Duell mit den Trainern Dominik Betz (Baunatal) und Christian Andrecht (Kassel) gesprochen.

Das Derby gleich zum Saisonstart – einen besseren Auftakt gibt es nicht oder?

Dominik Betz: Auf der einen Seite ist es schön, gleich mit dem Derby zu starten, auf der anderen Seite, wissen wir noch nicht, wo wir stehen. Von daher erwartet uns auch ein Überraschungsmoment. Ich glaube, wir bekommen aber eine schöne Kulisse mit vielleicht 200 Zuschauern hin. Wenn ich es mir hätte wünschen können, hätte ich das Derby aber lieber ein paar Spieltage später gehabt.

Christian Andrecht: Mir persönlich wäre das Derby auch etwas später lieber gewesen. Vielleicht am dritten, vierten Spieltag. Im Derby ist gleich der emotionale Faktor relativ hoch – die Jungs kennen sich untereinander, die Zuschauer sind am Baunsberg nah dran. Bei einem anderen Gegner zum Auftakt wäre es einfacher gewesen, die Jungs fußballerisch einzustellen.

Inwiefern ist das Derby ein besonderes Spiel?

Andrecht: Auf diesem Niveau gab es dieses U19-Derby seit Jahren nicht. Es ist ein besonderes Spiel. Etliche Jungs waren schon bei vergangenen U15-Derbys dabei. Viele Spieler gehen in dieselbe Schule, gehören demselben Freundeskreis an. Je nachdem, wie das Spiel ausgeht, wird da vielleicht dann schon noch ein paar Tage gefoppt.

Betz: Ja, die Jungs kennen sich und sprechen viel untereinander – schon im Vorfeld. Es gab in den letzten Jahren ja auch einige Wechsel zwischen den beiden Mannschaften. In den letzten Tagen habe ich den Jungs angemerkt, dass wir aus dem Freundschaftsspielmodus rauskommen. Es ist etwas mehr Zug drin. Und das braucht man ja auch.

Welchen Stellenwert hat ein Sieg im Derby?

Betz: Es wäre natürlich ein toller Erfolg für uns, wenn wir das erste U19-Derby nach Jahren gleich für uns entscheiden können. Andererseits werden auch nur drei Punkte vergeben. Für uns ist wichtig, dass wir schnell viele Punkte holen, um ein Polster zu schaffen. Trotzdem setzen wir alles daran, am Sonntag den Dreier zu holen. Das wäre auch ein Statement für die Region.

Andrecht: Unsere Mannschaft hat sich in den vergangenen Jahren so in der Hessenliga etabliert, dass man sagen kann, dass wir nicht als Underdog, sondern als Favorit in die Partie gehen. Klar, wollen auch wir das Ding gewinnen, um gut in die Saison zu starten. Wer die Nummer eins ist, wird man aber am Saisonende sehen. Wobei auch die Platzierung nicht maßgeblich dafür ist, wer die bessere Arbeit leistet.

Was geben Sie Ihren Spielern mit auf dem Weg?

Andrecht: Die Spieler sollen Mut und Selbstbewusstsein haben. Sie sollen sich auf die Ziele, die wir in der Trainingswoche herausgearbeitet haben, und auf unseren erarbeiteten Plan konzentrieren. Alles andere drumherum sollen sie ausblenden. Der Platz am Baunsberg ist klein – man hört die Zuschauer. Da braucht man einen klaren Fokus.

Betz: Ich gebe den Jungs noch mal drei, vier grundlegende Knackpunkte mit, die sie dann im Spiel umsetzen sollen. Es geht dann nicht mehr darum, großartig taktische Dinge durchzusprechen, sondern Grundlagen für das Spiel mitzugeben.

Wie lautet Ihr Tipp?

Andrecht: Ich glaube, das Spiel geht 3:1 für uns aus.

Betz: Ich erwarte ein knappes Spiel und will mich nicht auf ein Ergebnis festlegen. Ich denke aber, dass wir – wenn wir die Vorgaben gut auf den Platz bringen – mit einem Tor Unterschied gewinnen können.

Zu den Personen

Dominik Betz (27), gebürtig aus Gelnhausen. Der studierte Sportwissenschaftler geht in seine dritte Saison mit der Baunataler A-Jugend. Verletzungsbedingt musste Betz mit 23 mit dem Fußballspielen aufhören. Er arbeitet als stellvertretender Studioleiter und Fitnesstrainer in der KSV-Sportwelt. Der HSV-Fan wohnt mit seiner Freundin und einem kleinen Hund in Wabern.

Christian Andrecht (35), gebürtig aus Hann. Münden. Er geht in seine siebte Saison als Jugend-Trainer beim KSV Hessen. Andrecht spielte in Münden und bei der FSK Vollmarshausen. Er arbeitet als Verwaltungsfachangestellter beim Landeswohlfahrtsverband in Kassel. Mit seiner Frau und einem kleinen Sohn (3) wohnt er in Kassel.