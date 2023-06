Vor Waldecker Pokalendspiel: Die Ligaergebnisse sind ist für beide Trainer kein Maßstab

Von: Gerhard Menkel

Die Trainer Torsten Mannweiler (Strothe/links) und Jörg Büchse (Eintracht Edertal) erwarten ein Fifty-fifty-Pokalfinale zwischen ihren Teams. © Fotomontage WLZ/malafo (2)

Vielleicht werden sie in Strothe ja Torsten Mannweiler demnächst ein Denkmal setzen. Dass der Trainer den TSV passend zum 100. Geburtstag ins Finale „dahoam“ (Samstag, 17 Uhr) geführt hat, ist jedenfalls keine Kleinigkeit und eher die Ausnahme in der Historie des Waldeckers Pokals. Zuletzt genoss der TuS Bad Arolsen 2009 das Heimrecht als Ausrichter.

Mannweiler (57) gegenüber steht der ein Jahr jüngere Jörg Büchse, der als Trainer die Eintracht in ihr zweites Endspiel seit dem Zusammenschluss 2004 gecoacht hat. Was sagen er und Mannweiler über das Duell der beiden Kreisoberligisten? Ein Überblick in Stichworten.

• Heimvorteil oder nicht: „Ich denke, dass Strothe sehr viele Sympathien genießen wird“, sagt Jörg Büchse. Wegen des 100-jährigen Jubiläums, zu dem Büchse dem TSV ausdrücklich gratuliert. Und in der Erwartung dass Strothe auf eigenem Platz mehr Fans mobilisieren dürfte als die Eintracht; sie hat mit ihren Stammvereinen SV Anraff, TV Bergheim und SV Böhne-Königshagen einen Bus gechartert, der zweimal hin und her fährt. Mannweiler bemüht sich dagegen, den möglichen Heimvorteil zu relativieren. „Ich würde nicht sagen, da hast du jetzt 20, 30 Prozent bessere Chancen.“

• Über den Gegner: „Die Edertaler sind offensiv gut aufgestellt und versuchen immer, Pressing zu spielen. Da müssen wir uns drauf einstellen“, sagt Mannweiler. Als „robuste und kopfballstarke Mannschaft“, die schnell in die Spitze spiele, charakterisiert Büchse die Strother. Stellvertretend für ihre Qualitäten benennt er Luka Brandt, Lee Hartmann und Jonas Stiehl.

• Über das eigene Team: „Wir werden versuchen, aus einer gesicherten Abwehr heraus zu spielen“, sagt Büchse. Kann man so erwarten, zumal der B-Lizenzinhaber findet, seine Mannschaft bekomme zu viele Gegentore. Eine abwartende Eintracht wird man aber wohl nicht sehen: „Wir spielen auf jeden Fall nach vorne – wir wollen ja gewinnen“, so Büchse. Sein Kader ist bis auf Lennart Straßer komplett.

Auch der TSV ist wohl bestmöglich besetzt, wobei Mannweiler sich zum Einsatz von Jerôme Löber, der zuletzt zwei Wochen pausierte, nicht klar äußert. Der Trainer findet: „Wir sind als Mannschaft sehr kompakt.“ Großes Vertrauen hat er in die Achse mit Lee Hartmann, Rene Grützner und Henrik Wiegand bis zu den Spitzen Luka Brandt und Jonas Stiehl. Mannweilers Sohn Nico spielt seit einiger Zeit in der Viererkette.

• Die Erwartungen: Mannweiler sagt, die Chancen auf einen Erfolg stünden 50:50. Klar stehe Edertal in der KOL-Tabelle ein paar Plätze besser als seine Mannschaft (fünf, um genau zu sein), „aber es ist ein Finale, und da ist es auch ein bisschen abhängig von der Tagesform“. Büchse findet wichtig, „dass jeder die Bedingungen drum herum in den Griff bekommt. Wer das am besten verarbeiten kann, der wird sich im Endeffekt durchsetzen.“

• Die Ambitionen: Die Eintracht hatte als Saisonziel tatsächlich den Sprung in Pokalfinale ausgelobt. „Das haben wir geschafft, und jetzt würden wir das Ganze natürlich gerne krönen“, sagt Büchse. Mannweiler will, klar, hinterher auch unbedingt feiern: „Ich habe den Jungs gesagt: Es ist ja nicht alltäglich, dass du ein Finale spielst und dann auch noch zuhause.“

• Der Liga-Vergleich: Die Partien gegeneinander endeten im Edertal 1:1 und in Strothe 1:6. „Das kann man nicht als Maßstab nehmen“, sagt Büchse über das Rückspiel. Es habe nach Dauerregen unter fast irregulären Bedingungen stattgefunden. Auch Mannweiler findet: „Das Spiel lassen wir aus der Rechnung mal raus.“

Edertal (4. der Abschlusstabelle) hat in der KOL-Saison mehr Tore geschossen (70:65) und weniger kassiert (46:62) als Strothe (9.). Büchse meint, das nehme sich nicht viel.

• Wunsch für das Finale: „Ein schönes, rundes Fußballspiel wird, wo die Zuschauer auf ihre Kosten kommen und das fair verläuft“ (Büchse). „Viele Zuschauer, und dass wir ein gutes Spiel sehen“ (Mannweiler). mn Fotos: malafo/archiv

Zeitplan

Die Finalspiele finden am kommenden Samstag in Strothe statt.

13 Uhr – Spiel um Platz drei: Blau-Gelb Korbach - SG Bad Wildungen/Friedrichstein

15 Uhr – Finale Frauen: TSV Flechtdorf - SG Landau/Wolfhagen (beide Spiele gehen bei Gleichstand nach 90 Minuten sofort ins Elfmeterschießen)



17 Uhr – Finale Männer: TSV Strothe - Eintracht Edertal (Verlängerung möglich, oder beide Teams entscheiden sich gleich fürs Elfmeterschießen).