Vorletzter Test für Eintracht Northeim

Northeim. Drei Siege in der Vorrunde, dann ein souveränes 4:0 im Viertelfinale gegen den SC Hainberg, der vergangene Saison als Aufsteiger bester der vier Göttinger Landesligisten war – für Eintracht Northeim ist der 13. Sparkasse Göttingen Cup bisher nach Wunsch verlaufen.

Am Sonntag (15 Uhr) kommt es nun auf dem Platz des SC Hainberg im Halbfinale zum ultimativen Northeimer Kreisduell gegen den SSV Nörten.

Für die Northeimer, die in der Vorbereitung bislang nur gegen Nordost-Regionalligist Nordhausen (0:5) verloren, ist es der vorletzte Test vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison am 29. Juli (15 Uhr) in der Qualifikationsrunde des NFV-Pokals gegen Arminia Hannover. Sollte Eintracht am Sonntag gegen den Bezirksligisten siegen, bestreitet das Team von Trainer Philipp Weißenborn das Finale am 27. Juli auf dem Platz des SC Weende gegen den Sieger aus FC Grone gegen TSV Landolfshausen/Seulingen.

Weiter ein wichtige Stütze im Eintracht-Team ist Melvin Zimmermann. Der Goalgetter hat bislang sechs der zwölf Turnier-Treffer erzielt. Nicht nur dank seiner Schnelligkeit dürfte der Stürmer für die neue Serie gesetzt sein. Zimmermann überzeugte auch wieder im bisher besten Testspiel gegen Hainberg. Auch der wuchtige Martin Wiederhold hat sich als gutes Pendant zum Eintracht-Torjäger erwiesen. Weiter eine gute Alternative ist hier Paul Mähner und – wenn seine Adduktorenprobleme behoben sind – Nils Hillemann.

Bloetz, Rudolph, Hehn und Grunert zeigten gegen Hainberg eine sehr ansprechende Partie im Mittelfeld. Hier ist Neuzugang Yannik Freyberg (zuletzt angeschlagen, dann Urlaub) ein vielversprechender Mann – auch aufgrund seiner Schnelligkeit. Nicht zu vergessen Hanno Westfal.

In der Defensive dürften der erfahrene Christian Horst und Florian Mackes im Zentrum allererste Wahl sein – sie dürften kaum zu verdrängen sein. Eine Alternative ist hier Linus Baar. Auf den Außenpositionen setzte Coach Weißenborn Neuzugang Finn Rettstadt rechts ein, brachte links Silvan Steinhoff. Könnte so bleiben!

Gut eine Woche vorm Pflichtspielstart scheint Eintracht vielversprechend aufgestellt zu sein. Eine Garantie auf einen guten Saisonauftakt mit drei Auswärtsspielen in den ersten vier Meisterschaftspartien nach dem Heimstart gegen Spelle ist dies jedoch aber nicht. (azx)