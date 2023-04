2:2 - Wabern trotzt allen Widrigkeiten

Von: Ralf Ohm

Nah am Mann: Wabern Abräumer Jan Luca Schmeer (rechts) lässt den Vellmarer Strategen Jannik Weingarten (OSC) nicht zum Zuge kommen. © Pressebilder Hahn

Gegen Ende des Spiels war der Außenseiter dem Sieg näher als der Favorit. Und trotzdem mit dem Remis nicht unzufrieden. „Das war ein Punkt für die Tabelle und ein Dreier für die Moral“, bewertete Mario Völker, Trainer des TSV Wabern, das 2:2 (2:2) des Verbandsliga-Aufsteigers gegen den OSC Vellmar.

Wabern – Spielertrainer Herpe schlug in die gleiche Kerbe: „Die Mannschaft hat Charakter gezeigt.“ Der war nötig angesichts so mancher Widrigkeit des vom Fußballgott alles andere als verwöhnten Gastgebers. Der kassierte bereits mit dem ersten Gästeangriff das 0:1, als Torwart Elgaz einen eher harmlosen Schuss von Eyüp-Emre Akman durch die Hosenträger flutschen ließ. Eine kalte Dusche für den Neuling, der beim OSC Lust auf mehr solcher Abschlüsse machte. Die die TSV-Defensive aber mit Ausnahme von Aytemürs gewonnenen Laufduell gegen Luca Wendel mit anschließender Glanzparade von Islam Elgaz (10.) nicht zuließ.

Spielerisch schien der ehemalige Aufstiegsaspirant alles im Griff zu haben, machte aber wenig bis nichts aus seiner optischen Überlegenheit. Wabern war da effektiver: Den ersten Konter über Martin Mühlberger schloss Patrick Herpe mit dem Ausgleich ab (12.).

Vellmar versuchte sich weiterhin filigran durchzukombinieren, was aber immer seltener gelang. „Wir haben zu kompliziert gespielt“, bekannte Gäste-Trainer Jörg Müller.

So half der Schiedsrichter bei der erneuten Führung mit. Enver Maslak schoss Jannis Dittmar aus kürzester Distanz an den Arm, was Jan-Philipp Finkler als absichtliches Handspiel auslegte - Elfmeter. Diese Chance ließ sich Tim Welker nicht entgehen (33.). Waberns Zorn verzog sich, als Kapitän Herpe noch vor der Pause zum 2:2 traf (39.), ebenfalls per Handelfmeter.

Das machte Mut für die zweite Hälfte, die ganz im Zeichen der Angriffsbemühungen der Elf vom Reiherwald stand. Die wurden nach Herpes verschossenem Foulelfmeter (53.) sogar noch intensiver: Luca Wendel (66.) und Niklas Müller (70.) hatten die Führung auf dem Kopf, Kapitän Herpe auf dem Fuß (76.). Den ersatzgeschwächten Vellmarern gingen zunehmend die Körner aus, wurden aber auch immer wieder erfolgreich und frühzeitig attackiert.

„Wir hatten eine gute Balance im Spiel“, lobte Trainer Möller die defensive Absicherung. Auch das eine Erkenntnis, die den Ärger über den verpassten sechsten Saisonsieg in Grenzen hielt.