Wabern zum Kellerduell in Willingen: Mit Plan A bis C ins Upland

Von: Sebastian Schmidt

Andreas Schluckebier © Pressebilder Hahn

Schlechter hätten die Nachholspiele am Vatertag aus Sicht des TSV Wabern nicht laufen können. Denn weil die Konkurrenz aus Sand, Willingen und Klei./Hun./Do. gewann, sind die Reiherwälder vom 12. auf den 15. Platz in der Fußball-Verbandsliga abgerutscht. Womit das heutige Kellerduell in Willingen (15 Uhr, Hoppecketalstadion) kaum hoch genug zu hängen ist.

Willingen – „Wir können und wollen es regeln. Dazu muss jeder von uns in den kommenden zwei Wochen nochmal über seine Grenzen gehen“, schwört TSV-Spielertrainer Patrick Herpe sein Team und sich auf den Endspurt ein. Guter Dinge, dass Physiotherapeut Florian Hosbach etwa den Pferdekuss von Luca Wendel oder die Beschwerden an der Achillessehne bei Andreas Schluckebier in den Griff bekommt. Beide Führungsspieler waren beim 1:4 in Flieden ausgewechselt worden.

Die anderen Wechsel von Herpe, Johannes Kördel und Jan Luca Schmeer waren Vorsichtsmaßnahmen mit Blick auf die Belastungssteuerung. „15 Minuten früher vom Platz bringen schon einiges. Wir müssen Körner sparen“, erklärt Herpe und hofft um zumindest einen Vorteil. Denn während Wabern schon am Mittwoch spielte, ist Willingen keine 48 Stunden nach dem 3:0 in Johannesberg heute schon wieder im Einsatz.

SCW mit Tag weniger Pause

Große Vatertagesfeierlichkeiten waren nach der mehr als zweistündigen Rückkehr aus Osthessen verboten. „Ein, zwei Bier sind okay, aber um die Häuser ziehen ist nicht“, verdeutlicht Rainer Schramme. Der ist seit der Winterpause wieder Trainer des SC, was er bereits von 2018 bis 2020 war. Dazwischen war Dardan Kodra im Amt, ehe aus dem Co-Trainer Schramme wieder der „Chef“ wurde. Schramme muss seine Erfolgself vom Donnerstag umbauen, weil Innenverteidiger Tim Albrecht (Studium) fehlt. Weiterhin nicht an Bord ist der geniale Mittelfeldspieler Fynn Butterweck, den es im Sommer zum FC Ederbergland zieht.

Zu den Stärken Willingens zählt das Konterspiel, wo sich die Upländer nicht nur auf den herausragenden Routinier Florian Heine, der mit 21 Treffern noch um die Torjägerkanone mitmischt, verlassen können. Das Angriffsspiel des SCW ist vor Abräumer Matthias Bott und um den technisch versierten Kapitän Jan Henrik Vogel variabel angelegt. Deswegen erklärt Waberns Spielertrainer Herpe: „Wir haben einen Plan A, einen Plan B und einen Plan C und werden eventuell dann auch während des Spiels umstellen.