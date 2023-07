Waldecker Fußball stellt Weichen für die letzte Solosaison

Von: Gerhard Menkel

Vorbereitung auf der Leiter: Die Tornetze werden demnächst für den Start der letzten Waldecker Solo-Saison zurechtgezuppelt. © Matthias Lange

Höchstens drei Absteiger, Richtzahl 16: Mit diesen Bestimmungen geht Waldecks Fußball-Kreisoberliga am ersten August-Wochenende in ihre letzte Solo-Saison.

Fürstenberg - Die Klasse wird ab 2024/25 größer geplant als in dieser Spielzeit, weil dann der gemeinsame Spielbetrieb mit dem Fußballkreis Frankenberg startet. Er habe versprochen, den Übergang verträglich zu gestalten, sagte Kreisfußballwart Gottfried Henkelmann als Klassenleiter der KOL bei der Waldecker Sommersitzung am Dienstag in Fürstenberg. Tatsächlich war auch für die vergangene Runde die Zahl der Absteiger auf bis zu drei festgelegt worden, bei einer Richtzahl von 15 Teams.

Es kam dann nicht so, weil Waldecks Gruppenligisten oben geblieben sind. Es hängt auch von ihrem Abschneiden in der kommenden Serie ab (mittlerweile sind sie zu fünft), wie viele Mannschaften die künftige Kreisoberliga Waldeck-Frankenberg wirklich zählt. Wie viele KOL-Teams der künftige Partner im Süden des Landkreises stellen wird, ist offen. Infrage kommen die SG Bunstruth aus der aktuellen KOL Nord Gießen-Marburg, dazu wohl der Meister der A-Liga, eventuell der Vize und mögliche Absteiger aus der Gruppenliga Gießen-Marburg mit FC Ederbergland II und SG Oberes Edertal.

Verband untersagt gemeinsame Relegation

Bereits geplant hatte Henkelmann eine gemeinsame Relegation zwischen dem Viertletzten der KOL Waldeck und den Vizemeistern beider A-Ligen. Daraus wird nichts. Der Verbandsspielausschuss habe das „gecancelt“, sagte der Ehringer. Grund: Der Spielbetrieb beider Kreise muss formalrechtlich bis 30. Juni 2024 strikt getrennt bleiben. Also spielen die Waldecker einen freien KOL-Platz unter sich aus.

Unterhalb der gemeinsamen KOL sollen jeweils zwei A- und B-Liga-Staffeln (Nord und Süd) entstehen. Auch für diese Ligen gilt in Waldeck: Höchstens drei Teams steigen ab, die Richtzahl steht bei 15. Noch offen ist, in wie viele Gruppen die Kreisliga C Waldeck-Frankenberg aufgeteilt wird. Pro Staffel gibt es einen Aufsteiger, die Relegation läuft zwischen den Klassen jeweils nach dem bekannten Muster.

Henkelmann suchte die Sorge vor künftig steigenden Fahrtkosten zu zerstreuen. „Es wird nicht so sein, dass Rhoden/Schmillinghausen bis nach Gemünden/Wohra fahren muss“, sagte er. Auch die zwei, drei Gastspiele der Kreisoberligisten in Frankenberg würden „keinen Verein in den Ruin treiben“. In die Südstaffeln der Kreisligen dürfte es Mannschaften an der südlichen Peripherie Waldecks verschlagen.

Fusion kommt deutlich später

Dass Waldeck-Frankenbergs Fußballer in gemeinsamen Klassen spielen, heißt indes nicht, dass die Spiele auch unter einem Dach organisiert werden. Bis mindestens 2028 bleibt es bei zwei Kreisfußballausschüssen; sie werden im nächsten Jahr neugewählt, der Waldecker Kreisfußballtag findet am 1. März in Adorf statt.

Aufgelöst werden können die Kreise nur auf zwei außerordentlichen Fußballtagen, wie Henkelmann kurz skizzierte. Anschließend muss ein Verbandsfußballtag zustimmen, damit die Fusion kommen kann. Ob die bis dahin erforderliche Trennung auf der Verwaltungsebene für ihn sinnvoll sei, ließ Henkelmann offen. Er sagte aber: „Ich bin überzeugt, dass wir das hinkriegen.“