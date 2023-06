Waldecker Pokal: JSG Friedrichstein in drei Finals

Von: Gerhard Menkel

Teilen

Die Trophäe will jeder: Hier feiern die B-Junioren der JSG Edersee ihren Pokalsieg im vergangenen Jahr in Friedrichstein. © Artur Worobiow

Höhepunkt und Saisonabschluss für den Nachwuchs im Fußballkreis: An diesem Samstag und Sonntag richtet der SV Buchenberg die Endspiele im Waldecker Pokal der Junioren und Juniorinnen aus.

Buchenberg – Wer gegen wen spielt, dazu etwas Statistik: Der Blick auf die einzelnen Finals mit Kreisjugendfußballwart Joachim Schmolt:

A-Junioren

JSG Edersee – JSG Friedrichstein/Edertal. Die JSG Edersee hat die Runde in der gemeinsamen Kreisliga mit dem Schwalm-Eder-Kreis als Rangdritter abgeschlossen, die JSG Friedrichstein/Edertal die Gruppenliga als Sechster der Tabelle. Die Südwaldecker mussten sich im vergangenen Jahr vor heimischer Kulisse im Endspiel dem TSV Korbach geschlagen (1:7) geben. Es dürfte eine spannende Partie werden, zumal Edersee Pokalverteidiger Korbach im Halbfinale deutlich bezwang (6:2). Keiner der beiden Kontrahenten hat den Pokal bis dato in dieser Altersklasse gewonnen; JSG-Partner Edertal allerdings 2011, 2013 und 2014).

B-Junioren

JSG Twistesee – JSG Friedrichstein/Edertal. Der Gruppenliga-Zweite JSG Twistesee gegen den Zweiten der Kreisliga Waldeck/HofgeismarWolfhagen. Twistesee ist aktueller Kreispokalsieger und hat in diesem Wettbewerb den Gegner im Halbfinale deutlich (7:0) besiegt und im Endspiel auch den Titelverteidiger im Waldecker, die JSG Edersee (1:0), bezwungen. Friedrichstein/Edertal hat also noch was gutzumachen. Twistesee wartet auf den ersten Titel, während sich Friedrichsteins B-Junioren 2005 und 2006 durchsetzten.

C-Junioren

VfR Volkmarsen – TSV Korbach. In diesem Endspiel trifft Kreisliga-Meister Korbach auf den Tabellendritten aus Volkmarsen. Der TSV spielt derzeit um den Aufstieg zur Gruppenliga, hat das erste Spiel gegen Eschwege unglücklich verloren und muss heute Abend ins Entscheidungsspiel gegen Olympia Kassel. Der VfR will natürlich nach 1982 den Pott mal wieder nach Volkmarsen holen; dem TSV gelang das zuletzt 2017 mit seiner zweiten Mannschaft.

D-Junioren

JSG Friedrichstein – JSG Upland. Beide Mannschaften sind sich in der laufenden Saison nicht begegnet, und der Ligaunterschied könnte nicht größer sein. Friedrichstein schliss die Gruppenliga-Runde als Tabellenfünfter ab, die JSG aus dem Upland und Vereine aus dem Hochsauerlandkreis als Zweiter der Kreisklasse Waldeck. Die Badestädter haben das Finale im Vorjahr gegen Korbach verloren, sie gewannen zuletzt 2018. Bei der JSG Upland liegt ein Erfolg schon länger zurück – genau 20 Jahre.

Der Zeitplan der Endspiele Samstag – 10.30 Uhr: F-Junioren-Turnier nach den neuen Wettbewerbsformen im Kinderfußball, 13 Uhr: D-Juniorinnen (Anraff - Anraff II), 14.20 Uhr E- Junioren (TSV Korbach - Bad Arolsen/Landau), 15.20 Uhr: B-Juniorinnen (Landau/WOH - Anraff), 17.10 Uhr Siegerehrung.

Sonntag – 10.45 Uhr: D-Junioren (Friedrichstein - Upland), 12 Uhr: C-Junioren (Volkmarsen - TSV Korbach), 13.30 Uhr: 1. Siegerehrung, 13.50 Uhr: B-Junioren (Twistesee - Friedrichstein/E.), 15.30 Uhr: A-Junioren (Edersee - Friedrichstein/E.), 17.15 Uhr: 2. Siegerehrung.



E-Junioren

TSV Korbach – JSG Bad Arolsen/Landau. Pokalverteidiger Korbach trifft als Meister der Kreisliga auf den Ligarivalen und Vizemeister Bad Arolsen/Landau. Die Begegnung dürfte spannend werden, da beide Mannschaften die jeweils andere in der Liga jeweils einmal geschlagen haben und die JSG zum ersten Mal den Pott gewinnen will.

B-Juniorinnen

MSG Landau/Wolfhagen – SV Anraff. Die MSG hat es als Tabellenvierter der Kreisliga Kassel mit dem Ligarivalen aus Anraff zu tun, dem aktuell Neunten. Die Anraffer Mädchen haben den Pott zuletzt 2018 geholt, die Landauer 2015.

C-Juniorinnen: Dieses Jahr keine Teams im Endspiel.

D-Juniorinnen

SV Anraff – SV Anraff II. Kurzfristig hat der eigentliche Anraffer Endspielgegner, der TSV Korbach, auf die Teilnahme aus unterschiedlichen Gründen verzichtet. Damit das Finale trotzdem stattfinden kann, haben sich spontan die Spielerinnen der „Zweiten“ des SVA bereit erklärt, anzutreten. (red)