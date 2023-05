Zwei schnelle Treffer spielen TSV in die Karten

Eintracht Edertal und TSV Strothe stehen im Endspiel

Teilen

Dreifacher Torschütze in Aktion: Maurice Senyigit gewinnt das Duell gegen Torwart Mario Wörrmann und erzielt das 3:2 für Eintracht Edertal. Wörrmanns Teamkollege Pascal Camara (rechts) kann nicht mehr eingreifen. © malafo

Die Endspielteilnehmer im Waldecker Pokal der Fußballer stehen fest: Der TSV Strothe trifft auf Eintracht Edertal.

Lelbach/Kleinern - Finale daheim: Darauf kann sich der TSV Strothe im Waldecker Pokal freuen. Der TSV setzte sich gegen Blau-Gelb Korbach mit 4:2 durch und trifft im Endspiel am 10. Juni auf den Kreisoberligakonkurrenten Eintracht Edertal, der die SG Bad Wildungen/Friedrichstein mit 4:2 besiegte. Die Verlierer müssen sich mit dem Spiel um Platz drei begnügen. Die Finalisten im Pokal der Frauen werden am Mittwoch, 17. Mai, ausgespielt.

Bad Wildungen/Friedrichstein – Eintr. Edertal 2:4 (2:2). Die Eintracht gewann das Kreisoberligaduell nicht unverdient, weil sie einfach effektiver war und stets zum richtigen Zeitpunkt traf. Bad Wildungen machte zwar den spielerisch reiferen Eindruck, war aber im Spiel nach vorne oft nicht zwingend genug.

Vor 300 Zuschauern in Kleinern nahm das Spiel früh an Fahrt auf. Schon nach zwei Minuten erzielte Carl Wiesemann aus zehn Metern ins lange Eck die Führung für die Eintracht. Drei Minuten später unterlief dem Edertaler Kapitän Jannis Eigenbrod ein Eigentor, als er seinen Torhüter mit einem Rückpass aus fünf Metern überraschte.

In der Folge blieb das Spiel ausgeglichen, wobei der Tabellenführer der Kreisoberliga durch Tom Windhausen (11.) und Eugen Ruf (12.) jeweils nach Eckbällen gute Möglichkeiten vergab. Auf der anderen Seite nutzte die Eintracht auch Chance Nummer zwei: Maurice Senyigit ließ seinen Gegenspieler aussteigen und traf aus 16 Metern zur erneuten Führung.

Die hielt fast bis zur Pause. Zwar vergaben Windhausen (27., 40.) und Senyigit ihre Möglichkeiten, doch kurz vor dem Seitenwechsel setzte Jan Kramer Eugen Ruf in Szene, der Bad Wildunger setzte den verdienten Schlusspunkt unter eine unterhaltsame und ausgeglichene erste Halbzeit.

Maurice Senyigit setzt den entscheidenden Wirkungstreffer

Nach dem Wiederanpfiff schien Bad Wildungen zunächst auf das Gaspedal zu drücken. Mitten in diese Phase hinein traf aber wieder Edertal – nach einem Konter legte Senyigit den Ball an Mario Wörrmann vorbei zum 2:3 (54.).

Dies war ein Wirkungstreffer für die Badestädter, die zwar in der Folge optisch überlegen blieben, aber eben auch viel zu selten zwingend waren. Björn Schnedler, der eine Hereingabe aus kurzer Distanz verpasste (66.), hatte eine der wenigen Chancen, dazu hätte ein Kopfball des Edertalers Fabian Feldmann, der sich nach einem Freistoß knapp hinter die Latte senkte, fast zum zweiten Eigentor des Spiels geführt.

Jan Leimbach: Wir waren die bessere Mannschaft

Viel mehr Aufreger gab es vor dem Edertaler Tor nicht. Die Eintracht verteidigte souverän und entschied in der vierten Minute der Nachspielzeit die Partie. Artur Radig und Senyigit liefen allein auf Wörrmann zu, spielten den Torhüter aus, Radig legte den Ball vor dem leeren Tor quer zu seinem Teamkollegen, der mit seinem dritten Treffer den 2:4-Endstand erzielte. Zuvor hatte der Bad Wildunger Norayr Jaliyan nach einem Foulspiel bereits die Gelb-Rote gesehen (82.).

Jörg Büchse freut sich auf das Finale. „Das war auch unser Ziel vor der Saison, ins Endspiel einzuziehen. Das haben wir uns verdient“, sagte Edertals Trainer, der sich „über den großen Entwicklungsschritt“ seiner Mannschaft freute. Fast sprachlos war Jan Leimbach, der die Niederlage in die Kategorie unverdient einordnete. „Wir waren die bessere Mannschaft. Das zieht sich wie ein roter Faden durch unsere letzten Spiele. Wir spielen nicht schlecht, kassieren hinten aber Tore, die wir vorher nicht kassiert haben.“ (rsm)

Obenauf und trotzdem Verlierer: Valerij Walger (Blau-Gelb) springt höher als der Strother Luka Brandt, der gleichwohl zum Kopfball kommt. © Bauschmann

Strothe muss am Ende ein bisschen zittern

Strothe – BG Korbach 4:2 (2:0). Das „Finale dahoam“ steht also für die Strother, die diesen Erfolg vor 250 Zuschauern auf dem Sportplatz in Lelbach fröhlich bejubelten. Trainer Torsten Mannweiler fand den Sieg „absolut verdient“, wie er sagte, weil der Gegner lange Zeit chancenlos gewesen sei. Das stimmt so, Korbach zeigte Angriffsqualität erst in der zweiten Hälfte und brachte den Kreisoberligisten durchaus in die Bredouille, was Mannweiler unfroh stimmte: „Wir waren nach dem 4:0 zu nachlässig und haben Blau-Gelb herankommen lassen.“

Sein Kollege Michael Maron war mit dem Spielverlauf natürlich unzufrieden. „Ich hatte mir mehr erhofft, wir sind viel zu spät aufgewacht“, sagte der Trainer des A-Ligisten. Die von Schiedsrichter Jannik Stiehl sehr souverän und ruhig geleitete Partie belegt es: Der SC kam erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zu seinem ersten gefährlichen Abschluss. Iwan Brauer zwang mit einem Freistoß Strothes Tormann Lukas Göge zu einer Parade. Bis dahin hatten sich die Korbacher ständig in der kompromisslosen Abwehr des TSV festgerannt.



Zwei schnelle Treffer spielen TSV in die Karten

Im Angriff spielte Strothe druckvoller als der Gegner, war zweikampfstärker – und nutzte seine beiden einzigen Großgelegenheiten konsequent. Schon in der 2. Spielminute hieß es 1:0 für den TSV. Nach einem langen Ball tief aus der eigenen Hälfte über die Korbacher Abwehr hinweg fackelte Jonas Stiehl nicht lange und traf ins lange Eck. Vielleicht hätte Schlussmann Marijan Ilic in dieser Szene aus dem Tor kommen müssen.

Die Führung spielte Strothe in die Karten, und in der 14. Minute hieß es 2:0. Nach einem prima Pass von Luka Brandt traf Rene Grützner gegen seine ehemaligen Mannschaftskollegen. Mehr Aufregendes passierte im ersten Abschnitt nicht,



Dafür ging’s nach Wiederbeginn gleich zur Sache. Die erste längere Druckphase der Blau-Gelben konterte der TSV kühl: Lee Hartmann ließ nach einem langen Pass Torwart Ilic keine Abwehrchance (51.). Acht Minuten die nächste Möglichkeit, Jerome Löber setzte den Ball, den er sich nach einem Abspielfehler des SC erlaufen hatte knapp vorbei.



Blau-Gelb-Coach Maron: Fällt das 3:4, ist noch was drin

Dann war Blau-Gelb an der Reihe. Claudio Damiano scheiterte im eins gegen eins an Keeper Göge (62.), was umso bitterer war, weil Nico Mannweiler nach einer Ecke per Kopf auf 4:0 stellte (66.). Deckel drauf, dachten alle. Sie hatten unrecht. In der 76. erzielte Kevin Walger mit einem strammen Schuss das 4:1, und direkt nachdem Korbachs Valentin Gashi auf der Linie gerettet hatte, markierte Zafer Birinci das zweite Tor der Blau-Gelben (80.).



Es hätte noch besser für sie kommen können: Kevin Walger hatte beim nächsten Vorstoß Göge schon ausgespielt, geriet aber zu weit in einen spitzen Winkel und traf nur das Außennetz (82.). Maron haderte mit dieser Aktion: „Wenn das 4:3 fällt“, sagte er, dann wäre noch was möglich gewesen.“ (bb)