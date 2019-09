Weiterode gegen Bebra - ein immer aufregendes Duell

Sie werden sich morgen wieder auf dem Rasen begegnen: ESV Weiterodes Jan-Luca Schwachheim (links) und FSG Bebras Nikl as Engel.

Stadtteil gegen Kernstadt: Am morgigen Samstag steht in der Fußball-Kreisoberliga die Begegnung ESV Weiterode gegen FSG Bebra auf dem Spielplan.

Bebra – Anstoß in Weiterode ist um 16 Uhr.

„Wir waren sehr glücklich nach dem Sieg in Steinbach. Das war eine klare Steigerung“, sagt ESV-Trainer Andy Rygula. „Wir haben das taktisch sehr gut gemacht. In der ersten halben Stunde haben wir drei Tore gemacht und dann gut verteidigt.“ Dieser Erfolg kam zur rechten Zeit nach längerer Durstrecke.

„Ich bin schon lange Trainer, aber so viele Verletzte auf einen Schlag wie zuletzt, das habe ich noch nie erlebt“, stellt Andy Rygula fest. Bis zu acht Spieler aus dem Kader haben ihm gleichzeitig gefehlt. Am Freitag wird er auf Pascal Freitag, Daniel Lingelbach, Manuel Pfau, Manuel Thalmann und Bastian Bachmann verzichten müssen. Jetzt gelte es zudem, die Spieler, die ihre Verletzungen überwunden haben, schnell wieder in Form zu bringen.

In Steinbach hat auch Kerem Kardas sein Comeback gefeiert. „Er hat sehr gut gespielt. Das hat mich überrascht, weil er in den vergangenen Wochen wegen seiner Fußverletzung so gut wie nicht trainieren konnte“, sagt ESV-Coach Rygula, „ich hoffe, dass er und die ganze Mannschaft die gute Leistung bestätigen können.“

Den Schlüssel zum Punktgewinn sieht er in der Einstellung: „Wenn wir nicht versuchen, die Zweikämpfe zu gewinnen, dann gehen wir als Verlierer vom Platz.“ Ausdrücklich erwähnt er noch die Spieler aus der zweiten Reihe wie Jonas Krapf oder Fabian Glock, die zuletzt die entstandenen Lücken geschlossen hätten. „Ich hoffe, dass sie sich so gut weiterentwickeln.“

„Derby gegen Weiterode - das ist immer aufregend“, sagt FSG Bebras Trainer Andelko Urosevic und taxiert die Chancen auf 50:50. „Wir wollen unseren dritten Platz behaupten, und das geht nur, wenn wir auch punkten“, sagt er. Dass die Weiteröder lediglich Zehnter sind, spielt für ihn keine Rolle. „Sie sind zwar nicht so konstant, aber sie sind spielstark. Und sie werden gegen uns vor eigenem Publikum ein Feuerwerk abbrennen wollen“, sagt Andelko Urosevic. Er kündigt an, seine Mannschaft offensiv auszurichten.

Dass seine Mannschaft in der Spitzengruppe mitmischt, hatte Bebras Trainer vor der Saison gar nicht erwartet. „Wir sind dann ja auch nicht optimal gestartet.“ Aus den ersten drei Spielen gab es einen Sieg und zwei Niederlagen. „Aber mittlerweile sind unsere Neuzugänge sehr gut integriert. Und wir sind in der Breite gut aufgestellt, sagt Urosevic.

Deshalb konnte die Elf auch einige Ausfälle verkraften. So zog sich Stürmer Niklas Holzhauer in der Vorbereitung einen Kreuzbandriss zu, der zunächst nicht als solcher erkannt wurde. Deshalb wurde er auch erst am Montag operiert. Nicolai Eichhorn hat sich die Schulter gebrochen und wird lange fehlen.

Die Iran-Brüder plagen chronische Knieprobleme. Mit ihnen rechnet ihr Trainer erst wieder in der Rückrunde. Ein herber Verlust war auch der Ausfall von Martin Silbermann, der immer wieder Struktur ins Spiel seiner Mannschaft zu bringen weiß. Er kam wegen Problemen mit dem Meniskus bislang erst dreimal zum Einsatz. Am Samstag dürfte er aber auflaufen.

Auch Routinier Benedikt Jaschinski konnte zuletzt wegen eine Bänderdehnung im Knie nur zuschauen. Am Dienstag hat er wieder voll mittrainiert. Wenn er auch das Abschlusstraining gut bewältige, werde Jaschinski gegen Weiterode wieder im Kader stehen, kündigt Urosevic an.

Urosevic: Chancen 50:50