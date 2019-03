Weiterode will gegen Aulatal seine Chancen besser nutzen

Den will ich haben! Das zeigt in dieser Szene Weiterodes Matthias Grassmann in der Partie gegen Niederaula/Kerspenhausen. Tabellenführer Aulatal ist allerdings ein anderes Kaliber.

Rotenburg – Die Fußball-Kreisoberliga Nord ist am Ende der Winterpause eine Drei-Klassen-Gesellschaft.

Das Vorderfeld der Tabelle erstreckt sich von der SG Aulatal und der SG Eiterfeld/Leimbach, die sich schon auf neun beziehungsweise zehn Punkte abgesetzt haben, bis zum Sechsten, dem ESV Weiterode.

Am Sonntag um 15 Uhr empfangen die Weiteröder Tabellenführer SG Aulatal. Als Sechster liegt der ESV zwölf Punkte hinter seinem Gast und elf hinter den Eiterfeldern. Weiterodes Trainer Andreas Rygula weiß, dass die Chancen aller Verfolger - also auch die der FSG Bebra, des ESV Hönebach und der SG Mecklar/Meckbach/Reilos - noch einmal aufzuschließen, fast nur noch rechnerischer Natur sind.

Aber natürlich würden sich die Aussichten immerhin ein klein wenig verbessern, würde Weiterode die Aulataler schlagen.

„Dazu müssten wir einen sehr guten Tag haben und so spielen wie in der ersten Halbzeit gegen Dittlofrod, mit hoher Laufbereitschaft und gutem Spiel über die Außen“, sagt Andreas Rygula. Er würde sich freuen, „wenn man sehen könnte, dass wir eine gute Vorbereittung gemacht haben“.

Platz drei oder vier, damit wären Rygula und Co. am Saisonende zufrieden. Die personellen Voraussetzungen sind günstig. „Wir sind vollzählig. Einige werden sogar in der zweiten Mannschaft eingesetzt“, sagt der ESV-Coach. Er freut sich besonders darüber, dass Florian Rabe nach seiner langen Verletzungspause wegen eines Kreuzbandrisses wieder an Bord ist.

Er habe gegen Dittlofrod ein ordentliches Comeback auf der linken Außenbahn abgeliefert.

Andy Rygula hat die SG Aulatal am Sonntag beim 4:1-Erfolg in Lispenhausen beobachtet und festgestellt, dass es beim Tabellenführer nach der langen Winterpause im Zusammenspiel auch noch nicht wie gewünscht läuft. Allerdings gelte es, auf die starken Paul Kozik und Daniel Schwarz ganz besonders zu achten.

Wichtig wird aber sein, die Chancen besser zu nutzen als gegen Dittlofrod. Viele Gelegenheiten dürften die Aulataler ohnehin nicht zulassen. sie haben in 19 Spielen erst elf Gegentore kassiert.