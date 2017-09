Wenig spielerischer Glanz in Calden

Calden. Die Formkurve zeigt wieder nach unten bei Fußball-Gruppenligist SG Calden/Meimbressen.

Die Vereinigten unterlagen gestern Verbandsligaabsteiger FC Bosporus Kassel mit 0:2 (0:1).

In den ersten 30 Minuten sahen die 100 Zuschauer eine richtig temporeiche Begegnung auf Augenhöhe, die hin und her ging. Doch die Caldener nahmen im Lauf der Partie immer mehr das Tempo raus und beim FC schien es so, als ob sie nur das Nötigste tun wollten.

„Das war heute kein übermächtiger Gegner, wir haben uns durch individuelle Fehler selber geschlagen“, meinte SG-Trainer Jens Alter. Im Hinblick auf die Tabelle bekommt der Sportlehrer auch langsam Sorgenfalten. „Wir haben nächste Woche spielfrei und der Abstand zum 13. Platz beträgt nur drei Zähler“, gibt Alter zu denken.

Pech, hatte die SG in der Anfangsphase, als ein Schuss von Stefan Dürrbaum nicht ins eigene Tor, sondern knapp daneben abgewehrt wurde. In der 14. Minute dann der erste Rückschlag. Caldens Schlussmann Thilo Müller ließ einen Torschuss nach vorne abprallen, wo Luca del Colle stand und zum 0:1 abstaubte. Diese Führung verdienten sich die Kasseler aber in der Folgezeit. Antonio Juricic (24.) köpfte auf die Metallstange des Kasseler Gehäuses und Eray Ecevit (28.) verpasste nur knapp das Ziel.

Die zweite Chance der Gastgeber war ein Heber von Marc Zuschlag, der knapp am Tor vorbeiging. In der 53. Minute noch ein Freistoß von Marc Zuschlag, der zumindest den Bosporus-Keeper Balci beschäftigte. 120 Sekunden später schon die Vorentscheidung, Nima Latifiahvas zog trocken ins untere Eck ab zum 0:2, etwa zehn Minuten später ließ der gleiche Spieler noch einen Lattenknaller folgen. Insgesamt zeigte sich der Absteiger, der einen enttäuschenden Saisonstart hinlegte, deutlich verbessert. Darüber erleichtert war auch Trainer Nadjer Braham nach dem zweiten Saisonsieg: „Das war eine disziplinierte Leistung meiner Elf, die auch in den Zweikämpfen als klarer Sieger hervorging.“