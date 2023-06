Wenzel neuer Trainer in Hemeln

Von: Manuel Brandenstein

Wechsel in Hemeln: Spartenleiter Tobias Kühne (von links), steht neben Co-Trainer Martin Neumann, dem neuen Trainer Daniel Wenzel und Teammanager Michael Rudolph. © Jahn Hemeln

Nach fünf Jahren gibt es bei den Fußballern des TSV Jahn Hemeln einen Wechsel auf der Trainerposition: Für Leonardo Marino übernimmt der erst 27-jährige Daniel Wenzel die sportliche Verantwortung.

Hemeln – Wenzel feierte zuletzt mit der 2. Mannschaft der SG Reinhardshagen den Aufstieg in die Kreisliga A. Er sagte: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung in Hemeln und bin mir sicher, dass wir mit dem jungen und talentierten Team in der kommenden Saison viel erreichen können.“ Ihm zur Seite stehen wird mit Martin Neumann ein Co-Trainer. Der 50-jährige Hemelner war bislang im Nachwuchsbereich tätig und besitzt die C-Lizenz. Dritter Mann im Trainerteam wird der zuletzt langzeitverletzte Dennis Reichhardt (31) als Torwarttrainer.

Daniel Wenzel musste seine Spieler-Laufbahn aufgrund einer Verletzung schon früh beenden. Er hat im vergangenen Jahr die Trainer-B-Lizenz erworben. Hemeln ist seine erste Station außerhalb Reinhardshagens, und er hat laut TSV-Jahn-Mitteilung diesen Weg trotz Angeboten höherklassiger Mannschaften gewählt.

Leonardo Marino hatte in der Vizemeisterschaft der 2. Kreisklasse 2022 seinen größten Erfolg mit Hemeln. Man habe sich im Guten getrennt, hieß es vom TSV. (Manuel Brandenstein)