Wie der Opa so der Enkel: Gerd Becker wird heute 75 Jahre

+ Mit 75 noch fit: Gerd Becker. Foto: privat/nh

Breidenbach. Als der FC Bayern am 19. September zum Champions-League-Gruppenspiel bei Benfica Lissabon gastierte, hatte Trainer Nico Kovac einen jungen Mann nominiert, dessen Namen selbst seinen Mitspielern nicht geläufig war. Paul Will ist 19, spielt im defensiven Mittelfeld und wechselte in diesem Sommer aus der Jugend des 1. FC Kaiserslautern nach München. In dieser Geschichte aber geht es nicht in erster Linie um Paul Will, sondern um den Mann, der sein erster Trainer war. Gerd Becker, der heute 75 Jahre alt wird, ist Pauls Großvater und stürmte von 1963 bis 1965 für den KSV Hessen auf dem linken Flügel.