Wiedersehensfreude beim Torschützenkönig: Erstes Punktspiel zwischen TSV Wabern und TSV Obermelsungen

Von: Sebastian Schmidt

Teilen

Elegant: Furkan Eker trifft mit dem TSV Wabern auf seinen Ex-Klub TSV Obermelsungen. © Richard Kasiewicz

Das gab‘s noch nie: Erstmals messen sich die Fußballer des TSV Wabern und die des TSV Obermelsungen in einem Punktspiel. Der Tatsache geschuldet, dass die Reiherwalder stets mindestens eine Klasse höher spielten als der aufstrebende Verein aus dem Melsunger Stadtteil.

Wabern – Kurios: Für Wabern ist das Gruppenliga-Derby bereits das fünfte Heimspiel in Folge (So. 15 Uhr). Für den Neuling ist dies hingegen schon der dritte Vergleich mit einem hoch gehandelten Team nach dem unglücklichen 0:1 gegen den 1. FC Schwalmstadt und dem 1:4 in Mengsberg. „Wir werden viel laufen müssen. Aber die Jungs arbeiten hart an sich und haben Bock, sich diesen höheren Aufgaben zu stellen“, lobt Obermelsungens Trainer Jonas Jacob.

Als weiterer Beleg für den Aufschwung dient der erste Gruppenliga-Sieg, der beim 2:0 gegen Brunslar/Wolfershausen in Unterzahl auf den Weg gebracht wurde. Mit der Folge, dass Jacob zumindest einmal umstellen muss, weil Umut Demircan gesperrt ist. Dafür könnte der 18-Jährige Benedikt Kaiser in den Angriff rücken. Ein zweiter Wechsel ist im Tor möglich, wo der hoch veranlagte Tom Lohr für Tim Ellrich spielen könnte. „Ich habe zwei absolut tolle Keeper“, betont der Coach. Und hofft, dass Niklas Hruschka und Eduard Posev, die im Training kürzer treten mussten, mitwirken können.

Funkstille unter Freunden

Viele Augen werden sich auf Furkan Eker richten. Auf den 23-Jährigen, der 34 Treffer zum historischen Aufstieg beisteuerte, ehe er in Wabern eine neue Herausforderung suchte. Verbunden mit großer Vorfreude auf beiden Seiten. Wobei Jacob, der Eker schon in der A-Jugend in Gudensberg trainierte, betont, „dass wir keinen Sonderbewacher für Furkan abstellen werden. Dafür hat Wabern insgesamt zu viel Qualität.“

Der Torjäger spürt derweil die Ruhe vor dem Sturm. Auffällige Funkstille trotz besten Kontakten zum Ex-Klub. Keine Frotzeleien, keine Wetten. „Für 90 Minuten muss die Freundschaft ruhen. Wir dürfen uns keine Ausrutscher wie beim 1:1 gegen Mengeringhausen erlauben und sind darauf eingestellt, dass jeder Gegner gegen Wabern mehr gibt.“ Mit seinen drei Treffern liegt Eker gleichauf mit Marius Rohde, der wegen einer Prellung angeschlagen ist. Sicher ausfallen wird Nachwuchsmann Max Lange (Knie). Im Kommen ist Niklas Müller, der jedoch wohl erneut den Joker geben wird, weil er große Teile der Vorbereitung verpasste.

Klarer Ansatz zum Verbessern

Keine Option für Trainer Patrick Herpe ist aktuell Umut Eker, der zweite Ex-Obermelsunger Waberns. Sein Schichtdienst verhindert die erforderlichen Einheiten. Umso mehr möchte sich dessen jüngerer Bruder Furkan im Derby beweisen und sagt: „Ich muss weiter an meiner Rückwärtsbewegung arbeiten und im Abschluss effizienter werden.“ (von Sebastian Schmidt)