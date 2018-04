Wildeck gegen Rotenburg/Lispenhausen - ein Derby mit Brisanz

Fußball-Kreisoberliga

+ © Thomas Walger Der rote Rotenburg-Schreck: Wildecks Christian Winter, hier am Ball, trifft gern gegen die SG Rotenburg/Lispenhausen. In dem Spiel, aus dem diese Szene stammt, schenkte er der Abwehr um Libero Christian Orth (links) beim 6:0 gleich vier Tore ein. © Thomas Walger

Rotenburg. Fußballherz, was willst Du mehr? Gutes Wetter ist vorausgesagt, eine stattliche Kulisse, Stimmung und packende Zweikämpfe auf dem Platz werden erwartet - beste Aussichten also für das heutige Derby ab 19 Uhr in Bosserode zwischen der SG Wildeck und der SG Rotenbug/Lispenhausen.