Jahn Hemeln gewinnt Derby in Scheden

Von: Manuel Brandenstein

Teilen

Umkämpftes Spiel: Rouven Harting (rechts) behauptet sich hier gegen Hemelns Niclas Gück. © Manuel Brandenstein

Einen gebrauchten Tag erwischte die SG Jühnde/Scheden/Bühren im Derby der 2. Fußball-Kreisklasse gegen den TSV Jahn Hemeln.

Scheden – Die Gäste setzten sich in Scheden deutlich mit 4:2 (1:0) durch und dürfen sich jetzt wieder Hoffnung machen, am Saisonende in der Tabelle deutlich höher abzuschließen. Der Rückstand auf den zweiten Tabellenplatz beträgt nur noch drei Punkte.

Auf der anderen Seite droht die Spielgemeinschaft das einst so unangefochtene Siegel als bestes Altkreisteam zu verlieren. Die Konkurrenz ist herangerückt.

Im Spiel gegen Hemeln wollten die Gastgeber ganz auf Konter setzen. Der Respekt vor der Hemelner Offensive war groß, weshalb man zunächst sogar eine Fünfer-Abwehrkette aufbot. Das hatte zwar den Effekt, dass der TSV Jahn kaum einmal in der ersten Hälfte zu einer Chance kam, doch auf der anderen Seite taten sich auch die Platzherren im Spielaufbau sehr schwer. So mussten die Zuschauer einige Geduld aufbringen, ehe sie mal etwas Aufregendes zu sehen bekamen. Das war erstmals nach einer Viertelstunde der Fall: Der im Winter vom Tuspo Gimte nach Hemeln gekommene Niclas Gück wird im Strafraum gelegt und der sicher leitende Schiedsrichter Wolfgang Rübenach zeigte auf den Punkt. Diese Hemelner Chance blieb aber noch ungenutzt, da Strafstoßschütze Sebastian Kühne zwar Torhüter Schouten verlud, gleichzeitig aber am Tor vorbeischoss. Zum Jubeln kamen die Gäste aber trotzdem: Kurz vor dem Halbzeitpfiff steckte der diesmal besonders gut aufgelegte Paul Hermerschmidt den Ball auf Torjäger Sönke Wenzel durch, der sich beim 0:1 nicht zweimal bitten ließ.

Nach der Halbzeitpause hatte sich die SG Jühnde/Scheden/Bühren viel vorgenommen und wirkte nun auch offensivfreudiger. Der neue Elan wurde aber bereits sechs Minuten nach Wiederanpfiff ausgebremst: Hannes Ehlers profitierte von Gücks Diagonalball auf den langen Pfosten, wo auch der zweite Youngster seine Sache mit dem Treffer zum 0:2 gut machte.

Die Platzherren versuchten nun, durch mehrere Wechsel Schwung in die Aktionen zu bringen. Sascha Fuchs kam aufs Feld und auch Malte Negenborn. Der erzielte mit seiner ersten Aktion per Distanzschuss den 1:2-Anschluss (70.). Doch erneut nahm Hemeln dem Gegner den Wind aus den Segeln, denn praktisch im Gegenzug war erneut Ehlers mit dem 1:3 zur Stelle.

Als dann auch noch ein SGer vom Feld gestellt wurde, war die Messe gelesen. Die letzten beiden Treffer in dieser Partie waren nicht mehr entscheidend. „Meine Spieler hätten eigentlich merken müssen, dass man nicht dauernd die Bälle hoch auf Basti Kühne spielen kann, der alles wegköpft“, meinte SG-Trainer Benjamin Braun. Auf Hemelner Seite gab es nach dem sechsten Spiel hintereinander ohne Niederlage strahlende Gesichter. TSV-Teammanager Michael Rudolph meinte: Heute muss man wirklich unsere jüngsten Spieler Gück, Ehlers und Louis Baake besonders loben. Außerdem darf man nicht vergessen, dass wir diesen Sieg trotz schwerer Beine vom Freitagabendspiel eingefahren haben.“ (Manuel Brandenstein)

SG Jühnde/Scheden/Bühren: Schouten – Heinrich, E. Negenborn, Holzhauer, Schucht, Apsel – Lohrengel, Weitemeyer – Harting, Haferkorn, Weber.

Eingewechselt: M. Negenborn, Fuchs, Koch, Kleinhans.

Jahn Hemeln: Stolle – Gscheidle, Dietrich, S. Kühne, Louis Baake – Ehlers, Hermerschmidt, Leon Baake, Gück – S. Wenzel, Olesch. Eingewechselt: Keller, Schiller, Schnabl.

Tore: 0:1 S. Wenzel (44.), 0:2 Ehlers (51.), 1:2 M. Negenborn (70.), 1:3 Ehlers (71.), 1:4 S. Wenzel (89.), 2:4 Koch (90.+1).

Gelb-Rote Karte: Weber (SG/80.).