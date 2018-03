Wintereinbruch führt zu Spielabsagen im Fußballkreis Hofgeismar-Wolfhagen

Hofgeismar/Wolfhagen. Es war zu erwarten: Der Wintereinbruch sorgt dafür, dass auch an diesem Wochenende nur wenig Fußball-Spiele stattfinden werden.

Bereits am Freitag abgesagt wurde das Spiel des Gruppenligisten FSV Wolfhagen gegen den OSC Vellmar II. Auch Klassenkamerad Hombressen/Udenhausen wird nicht spielen. Gleiches gilt Immenhausen. Das Auswärtsspiel von Verbandsligist Dörnberg beim KSV Hessen II wird am Sonntag nicht um 15 Uhr, sondern um 17.15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz angepfiffen. Ausfallen wird am Samstag ebenfall das Heimspiel der Caldener Frauen in der Regionalliga gegen Marburg.

Bereits am Freitag abgesagt wurden auch die Heimspiele von Zierenberg und Weser/Diemel in der Kreisoberliga und der Kreisliga B. In der Kreisliga C spielen, Stand gestern Abend, nur noch Fürstenwald II und Mariendof. Weitere Absagen werden wohl heute folgen.