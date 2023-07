„Wir sind kein Freiwild!“ - Klare Worte beim Jahrestreffen der Fußball-Schiedsrichter

Zu Kreis-Ehrenschiedsrichtern ernannt: Gerhard Diedrich (von links), Detlef Reise und Wolfgang Rübenach. © Manuel Brandenstein

Die Sorge um die Anzahl der Fußballschiedsrichter war am Freitagabend im Seeburger Wellenreiter Thema. Erstmals konnte in der vergangenen Saison sogar ein Spiel der Bezirksliga 4 nicht mehr mit einem Unparteiischen besetzt werden.

Seeburg – Das war Mitte Mai bei der Werrataler Heimpartie gegen den RSV Göttingen 05. Der angesetzte Schiedsrichter war krank geworden, und die SG musste einen Spielleiter in den eigenen Reihen finden. In der gesamten Bezirksliga traf das auf 35 Spiele zu, 50 liefen zudem ohne Linienrichter ab; das berichtete Klaus-Peter Otto vom Bezirksausschuss. Ein wichtiger Grund für den Rückgang sind laut Otto Beleidigungen und Bedrohungen. „Wir sind kein Freiwild und wir müssen wirklich Kante zeigen“, so Otto. „Kommt das in einem Spiel wiederholt vor, geht es mit beiden Mannschaften zunächst in die Kabinen und der Heimvereine hat 30 Minuten Zeit, die Unruhestifter vom Platz zu entfernen“, beschreibt Otto das vorgesehene Prozedere.

In diesem Zusammenhang betonte Christian Rahlfs, der Vorsitzende des Kreis-Schiedsrichter-Ausschusses, dass besonders jüngere Spielleiter von ihren Vereinen gut betreut werden müssten. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass sie schnell wieder aufhörten. Zwar stehe der Kreis Göttingen-Osterode im Vergleich noch relativ gut da, und kann ab der D-Jugend-Kreisliga Unparteiische auf die Plätze schicken, aber auch hier gibt es einen Rückgang. Im Vergleich zu Vor-Coronazeiten sind es 32 Schiedsrichter weniger – derzeit 234 im Einsatz; vor 20 Jahren waren es noch ein Viertel mehr. Allerdings hat gleichzeitig auch die Zahl der Mannschaften abgenommen.

Christian Rahlfs nahm zu den für Schiedsrichter schwierigsten Situationen Stellung: „Wir müssen uns damit beschäftigen, wie man rechtzeitig Problemsituationen und Problemspieler erkennt. Aber auch wir müssen uns stetig hinterfragen.“ Letztlich sei es auch für die Nachwuchsgewinnung wichtig, das Positive hervorzuheben: Genauso wie die Spieler und Trainer gehörten Schiris unverzichtbar zum Spiel und könnten sich persönlich enorm weiterentwickeln.

45 neue Schiedsrichter hat der Kreis während der abgelaufenen Saison neu ausgebildet. „Allerdings ist es das eigentliche Problem, diese bei der Stange zu halten“, sagte Kreis-Lehrwart Patrick Gattermann aus Hattorf. Bundesweit sei die Zahl der Schiedsrichter zwischen 2009 und 2022 von rund 78 000 auf 50 400 gesunken. „Das ist dramatisch“, so Gattermann. Auch im Kreis Göttingen-Osterode sei man deshalb froh, dass einzelne Unparteiische bis zu fünf (!) Spiele an einem Wochenende pfiffen. Ein Obmann für Schiedsrichter würde in jedem Verein Sinn machen, ergänzte Schiri-Chef Christian Rahlfs. Außerdem wurde aus dem Kreis Gifhorn das Projekt „Respektbox“ vorgestellt. Darin werden Schiedsrichtern kleine Hilfen für die Fitness während eines Spiels bereitgestellt (beispielsweise Müsliriegel, Isodrinks und Obst). Auch die Kameradschaft soll wieder mehr gepflegt werden. Ein schlechtes Zeichen war zuletzt die Auflösung der Schiri-Kameradschaft Duderstadt.

Mehrere Schiedsrichter aus dem Altkreis Münden wurden ausgezeichnet: Zu Ehrenschiedsrichtern (über 50 Jahre im Einsatz) wurden Gerhard Diedrich (SG Werratal), Detlef Reise (DSC) und Wolfgang Rübenach (1. FC Gimte) ernannt. Langjährig dabei sind auch Christian Schläger (30 Jahre, Jahn Hemeln), Erdal Bilenler, Sebastian Lehne (VfV Oberode) und Philipp Brömsen (SG Werratal) – alle 25 Jahre. (Manuel Brandenstein)