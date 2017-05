Wolfhagen bleibt in der Gruppenliga

FSV kann nach 2:2 in Grebenstein jubeln

Hofgeismar/Wolfhagen. Weil Wolfhagen in der Gruppenliga bleibt, steigen auch die Tabellenzweiten von der C-, B- und A-Liga steigen auf. Relegationsspiele wird es hier mit den Vorletzten der oberen Klassen, die damit in der jeweiligen Liga bleiben, nicht geben