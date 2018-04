Wolfhagen kehrt mit einem 2:0 zurück

Auswärtssieg in der Fußball-Gruppenliga

+ © Michl, Reinhard Kunstschütze: der Wolfhager Jannick Schaake (rechts) traf in Hundelshausen mit einem Schuss von der Torauslinie zur Führung. Am Ende verließen die Rot-Weißen als 2:0-Sieger den Platz. © Michl, Reinhard

Hundelshausen. Den „Wölfen“ von Trainer Halil Inan ist die Revanche geglückt. Mussten sich die Wolfhager in der Vorrunde gegen den bis dahin punktlos angereisten Fußball-Gruppenligaaufsteiger SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach mit 0:2 geschlagen geben, so glückte der Inan-Elf am gestrigen Abend in der Nachholbegegnung bei den Vereinigten in Hundelshausen ein 2:0 (1:0)-Sieg.