Baunatal-Stürmer Leon Lindenthal „Würde die Tore sofort in Siege eintauschen“

Von: Pascal Spindler

Harmonisches Duo: Leon Lindenthal (vorn) bejubelt seinen Treffer gegen Friedberg mit Mitspieler Egli Milloshaj. © Andreas Fischer

Leon Lindenthal hat vor dem Hessenliga-Spiel gegen den Hanauer FC über den Saisonstart mit dem KSV Baunatal und seine persönlichen Ziele gesprochen.

Baunatal – Zwei Spiele, zwei Punkte: Die Hessenliga-Fußballer des KSV Baunatal sind mit zwei Remis in die neue Saison gestartet. In den Spielen besonders auffällig: Angreifer Leon Lindenthal, der in beiden Partien traf. Wir haben mit ihm vor dem Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen den Hanauer FC gesprochen. Lindenthal über...

- den Baunataler Saisonstart: „Wir haben ein sehr starkes Auftaktprogramm. Ich habe mir schon gedacht, dass der Start nicht ganz so einfach wird. Gegen Friedberg am ersten Spieltag ein Unentschieden zu holen, ist in Ordnung. In Steinbach haben wir nicht gut gespielt und nur mit Glück einen Punkt geholt. Wir haben uns dort auch in der Vergangenheit immer etwas schwerer getan. Erst mit zwei Punkten dazustehen, ist ein bisschen bitter. Prinzipiell war der Start aber in Ordnung. Ich bin mir sicher, dass wir uns noch steigern werden.“

- seinen späten Ausgleichstreffer in Steinbach, wo er in der siebten Minute der Nachspielzeit das 2:2 besorgte: „Es ist immer ein traumhaftes Gefühl, wenn man in der Nachspielzeit so ein Tor erzielt. Dieses Gefühl gibt’s in anderen Lebenssituationen eigentlich gar nicht. Das ist schon schön. Davor war die Laune allerdings getrübt. Wir haben nicht mehr viel auf die Kette bekommen, konnten unser eigenes Spiel nicht mehr so richtig aufziehen. Letztlich war es auch Glück, dass ich richtig stand und wir noch den Ausgleich gemacht haben.“

- seinen Eindruck vom neuen Baunataler Team: „Der Großteil der Mannschaft ist zusammengeblieben. Die Neuzugänge sind super, haben uns wirklich verstärkt. Ärgerlich ist, dass viele Spieler in der Vorbereitung verletzt waren. Die Abläufe sind noch nicht optimal, das sieht man auch in unserem Spiel. Das wird aber schnell besser.“

- seine veränderte Rolle im Baunataler Angriff, nachdem Torjäger Hüseyin Cakmak den Verein verlassen hat: „Vielleicht bin ich etwas mehr Zielspieler, bekomme mehr Bälle. Das Zusammenspiel mit Egli Milloshaj klappt schon sehr gut. Wir haben viele Spieler, die Torgefahr ausstrahlen.“

- seine persönlichen Ziele: „Vor allen Dingen möchte ich gesund bleiben – und dann würde ich gerne zweistellig treffen. In der Vergangenheit habe ich nicht so viele Tore gemacht, das soll sich ändern. Aktuell bin ich fit, fühle mich gut. Ich spüre das Vertrauen des Trainers, bin selbstbewusst und habe momentan echt ein gutes Gefühl, dass es eine erfolgreiche Saison für mich und die Mannschaft wird. Ich würde die Tore aus den ersten beiden Spielen allerdings sofort in zwei Siege eintauschen.“

- den kommenden Gegner Hanauer FC: „Hanau hat vor allem gute Einzelspieler. Wir müssen sie ein bisschen ins Laufen bekommen, weil sie selbst gerne viel den Ball haben. Einfach wird es nicht, aber wir müssen uns vor keinem Klub verstecken.“

