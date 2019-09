Ziel der SG Wildeck: vier Punkte

Erinnerungen an die Vorsaison: Die Wildecker (in Blau) sicherten sich mit einem Sieg gegen den FSV Hohe Luft vorzeitig den direkten Aufstieg. Nun kommt es eine Etage höher erneut zum Duell.

Mit einem Doppelspieltag geht es für Fußballkreisoberligist SG Wildeck am Wochenende weiter.

Richesldorf – Heute hat man zunächst in Richelsdorf ab 19 Uhr Mitaufsteiger FSV Hohe Luft zu Gast, ehe man am Sonntag, 15 Uhr, in Asbach beim Titelkandidaten SG Festspielstadt/SVA/SpVgg. Hersfeld seine Visitenkarte abgibt.

Im übertriebenen Sinne könnte man sagen: Hersfelder Festspiele für die SGW. Der Liganeuling hofft nach dem 3:2-Last-Minute-Sieg gegen Dittlofrod/Körnbach weiter auf der Erfolgswelle schwimmen zu können. Allerdings denkt man in Wildeck nur von Spiel zu Spiel und konzentriert sich daher zunächst auf Hohe Luft. „Kein bequemer Gegner, es wird ein völlig anderes Spiel unter anderen Voraussetzungen“, so Wildecks Trainer Mike Lindemann, der sich sicher ist, dass die Partie aus der vergangenen Saison in der entscheidenden Phase der Meisterschaft – die SGW sicherte sich mit dem Sieg den vorzeitigen Titel – keine Rolle mehr spielt. Er hoffe, dies auch aus den Köpfen seiner Kicker zu bekommen. Es werde nicht einfach werden, aber die drei Punkte wolle man schon behalten.

Einen besonderen und durchaus reizvollen Vergleich erwartet er dann am Sonntag in Asbach. „Die SG Festspielstadt ist für ich Favorit, wir allerdings auch nicht chancenlos“, liebäugelt Lindeman mit einem Teilerfolg. Der Gegner befinde sich in einem Verjüngungsprozess, der erst greifen müsse. „Ich sehe die Hersfelder noch nicht so gefestigt wie im Meisterschaftsjahr“, sagt Lindemann. In der Tat, die Auftritte der Prokopenko-Truppe waren bisher nicht alle überzeugend. So musste man in Hönebach nach einem Standard in der Schlussminute noch den entscheidenden Treffer hinnehmen. Daran müsse man arbeiten, so Coach Roman Prokopenko unter der Woche vor dem Pokalspiel in Cornberg.

Auch Lindemann zog interessanterweise Parallelen zum Wildecker Derby. „In Hönebach haben wir uns in der ersten Halbzeit fast versteckt, da müssen wir anders auftreten“, fordert er mehr Selbstvertrauen beim Auftritt in der Fremde. Zu viel Fracksausen, Respekt und Angst vor der eigenen Courage sieht der Übungsleiter bei den Auswärtsspielen als Manko für sein Team. „Wir müssen da mehr Mut zeigen und mehr Siegermentalität abrufen“, gibt er die Marschrichtung vor.

Dem bisherigen Saisonverlauf nach ist den Wildeckern durchaus etwas zuzutrauen. „Vier Punkte wären nicht nur mein Ziel, sondern auch eine optimale Ausbeute“, ist sich Lindemann der Schwere der beiden Aufgaben bewusst. Routinier Tobias Brill ist privat verhindert und wird nicht helfen können, dieses Ziel zu erreichen. Ansonsten meldet der Trainer volle Kapelle.

