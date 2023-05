Zum Abschluss vor allen anderen: KSV Baunatal trifft auf den FSV Fernwald

Anstoß um 19.30 Uhr

+ © Dieter Schachtschneider Wollen noch einmal drei Punkte einfahren: Die Baunataler Spieler (von links) Leon Recker, Daniel Borgardt und Leon Lindenthal treffen am Abend auf den FSV Fernwald. © Dieter Schachtschneider

Letztes Hessenliga-Spiel der laufenden Saison für den KSV Baunatal. Am Mittwochabend geht es gegen den FSV Fernwald.

Baunatal – Noch ein Mal das Trikot überstreifen, noch ein Mal ins Parkstadion einlaufen, noch ein Mal dem Abpfiff des Schiedsrichters lauschen, wenn die Flutlichtmasten den heimischen Rasen erhellen. Für die Fußballer des KSV Baunatal steht am Abend die letzte Hessenliga-Partie der laufenden Saison auf dem Programm. Gegner im Heimspiel ist der FSV Fernwald. Los geht’s um 19.30 Uhr.

Der Termin

Weil am kommenden Samstag eine Veranstaltung im Parkstadion stattfindet, wurde die zunächst für diesen Tag angesetzte Begegnung kurzerhand auf Mittwoch verlegt. Eigentlich sollten die Partien am letzten Hessenliga-Spieltag aus Gründen der Fairness allesamt am selben Tag zur selben Uhrzeit beginnen. Das Ergebnis der Partie zwischen Baunatal und Fernwald ist allerdings weder für das Aufstiegsrennen noch für den Abstiegskampf von Bedeutung. Alle anderen Spiele finden am Samstag statt. Heißt auch: Die mindestens siebtplatzierten Baunataler kennen bei einem Sieg erst nach dem kommenden Wochenende ihre endgültige Platzierung.

Der Gegner

Der FSV Fernwald spielt eine mehr als ordentliche Saison, steht vor dem abschließenden Saisonspiel gegen den KSV Baunatal auf Tabellenplatz drei. Aber: Im Endspurt ging der Mannschaft von Trainer Daniyel Bulut zuletzt ein wenig die Puste aus. Die vergangenen drei Partien gingen allesamt verloren. Auswärts wartet Fernwald seit Mitte April auf einen Sieg.

„Fernwald ist ein Hessenliga-Urgestein, ich kann mich vor allem an eine Partie vor zehn Jahren erinnern, als wir gegen Fernwald am Baunsberg den Aufstieg in die Regionalliga klargemacht haben“, schwelgt Baunatals sportlicher Leiter Manuel Pforr, damals noch KSV-Spieler, in Erinnerungen. Jetzt sagt er: „Fernwald hat eine sehr gute Mannschaft, spielt eine tolle Runde. Das wird nochmal eine ordentliche Herausforderung. Aber wir wollen unser letztes Saisonspiel natürlich positiv bestreiten.“

Das Hinspiel

Beim ersten Aufeinandertreffen im November lagen die Baunataler nach etwas mehr als einer halben Stunde bereits 0:2 zurück, hatten sogar noch Glück, dass die Fernwälder nicht mehr Tore schossen. Im zweiten Durchgang zeigte der KSV dann einmal mehr Mentalität, Julian Berninger-Bosshammer und Nicolai Lorenzoni drehten die Partie mit ihren Treffern noch in ein 2:2. Übrigens: Fernwald liegt den Baunatalern. Die letzte Liga-Pleite gegen die Mittelhessen gab es im September 2019.

Das Personal

Neben den Langzeitverletzten fehlte Dominik Schneider zuletzt angeschlagen. Leon Recker hat Probleme am Sprunggelenk, Nicolai Lorenzoni an der Leiste. Auch Felix Schäfer ist mit muskulären Problemen fraglich. Torhüter Yannick Wilke könnte berufsbedingt fehlen, Ersatzmann Felix Bachmann deshalb zum Einsatz kommen. „Wir sind personell ein wenig ausgedünnt. Aber ich denke, die Spieler werden nochmal alles reinwerfen“, sagt KSV-Co-Trainer Christoph Pforr.

Von Pascal Spindler