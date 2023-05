Zusätzliche Aufstiegschance ist möglich

Von: Manuel Brandenstein

Am Wochenende gleich zweimal gefordert: Der FC Niemetal (hier Fynn-Ole Dreyer beim Kopfball gegen Niedernjesas Jusu de Las Heras). © Manuel Brandenstein

Die Situation in der Fußball-Bezirksliga 4 könnte sich im Saisonendspurt noch auf die Aufstiegsfrage in der 1. Kreisklasse Göttingen-Osterode auswirken.

Altkreis Münden – Volles Programm am Wochenende im Fußballkreis Göttingen-Osterode. Spannung könnte in der Endphase der Saison noch in der 1. Kreisklasse aufkommen. Denn wie Kreis-Spielausschuss-Vorsitzender Klaus Henkel erklärte, könnte es unter gewissen Umständen zu einem erweiterten Aufstieg kommen.

In der 1. Fußball-Kreisklasse-Süd haben Liga-Rückkehrer TSV Dramfeld und die SVG II die besten Chancen auf den Aufstieg. Die SG Niedernjesa und auch der FC Niemetal aus dem Altkreis Münden fielen am vergangenen Wochenende etwas zurück. Doch auch diese beiden Mannschaften könnten im Erfolgsfall von zusätzlichen Aufstiegsspielen der Tabellenzweiten betroffen sein. Klaus Henkel erklärte, dass es derzeit lediglich nach einem Absteiger aus der Bezirksliga in den Kreis Göttingen-Osterode aussähe (SG Lenglern). Bliebe es dabei, würden in der Kreisliga für die kommende Saison nur 13 statt der geforderten 14 Mannschaften feststehen. „In diesem Fall würden die Tabellenzweiten der beiden Staffeln der 1. Kreisklasse noch ein Aufstiegsspiel austragen“, betont Henkel. Als „Super-GAU“ bezeichnet der Spielleiter das noch mögliche Szenario, dass gar kein Bezirksliga-Verein in die heimische Kreisliga absteigen könnte. „Dann würden beide Tabellenzweite der 1. KK aufsteigen und man würde auf ein Entscheidungsspiel verzichten“, so Henkel weiter. Über diese Regelungen seien die noch in Betracht kommenden Vereine informiert worden.

Der FC Niemetal versucht am Wochenende mit zwei Heimspielen gegen den SC Hainberg II (heute, 18.30 Uhr, Imbsen) und am Sonntag gegen den TSV Holtensen (15 Uhr) oben dran zu bleiben. Ebenfalls heute Abend gastiert der zuletzt immer besser in Form kommende Bonaforther SV beim TSV Ebergötzen.

2. Kreisklasse: Hier sind Auf- und Abstieg praktisch schon entschieden. Gut dass es in dieser spannungsfreien Situation noch das eine oder andere Altkreisderby gibt: Am Sonntag erwartet das beste heimische Team, der Tabellendritte SG Jühnde/Scheden/Bühren, den TSV Jahn Hemeln (15 Uhr, Scheden). Im Hinspiel setzte sich Hemeln klar mit 4:1 durch. Der 1. FC Gimte erwartet heute in einem weiteren Heimspiel die Dritte der SVG Göttingen, die als Tabellenzehnter den ersten Nichtabstiegsplatz belegt (19 Uhr). Zeitgleich gastiert Hemeln bei RW Göttingen, gegen das man in der Hinserie auf eigenem Platz eine 0:2-Niederlage hinnehmen musste. (Manuel Brandenstein)