Battenhausen hat keine Mannschaft mehr

Zwei Fußballteams mehr in Waldeck: Vereine schicken 71 Männermannschaften in die neue Spielzeit

Von: Gerhard Menkel

Will abermals zu zweit antreten: Die SSG Ense/Nordenbeck – hier mit Torwart Abdullah Khalil und Mohammad Bijo – hat für die neue Saison eine Reserve gemeldet. © malafo

Der Fußballkreis Waldeck geht mit 71 Mannschaften in die neue Spielzeit, zwei mehr als die vergangene Saison beendet haben.

Korbach – „Es ist kein Rückgang wie in Frankenberg zu verzeichnen“, stellte Kreisfußballwart Gottfried Henkelmann fest. Der künftige Partner muss ein Minus von sechs Mannschaften im Vergleich zur abgelaufenen Runde verkraften.

Der Zuwachs geht einmal auf die neue Spielgemeinschaft Neukirchen/Sachsenberg/Bromskirchen zurück. Sie bringt in der Kreisliga C ihre dritte Mannschaft an den Start. Zudem hat B-Liga-Aufsteiger SSG Ense/Nordenbeck eine Reserve gemeldet, als Neuner-Team. Im Vorjahr versuchte sie es ebenfalls mit zwei Mannschaften, musste aber die „Zweite“ vor dem ersten Spieltag zurückziehen.

Bislang noch keine Abmeldung

Abgemeldet haben die Vereine bisher nicht eine Mannschaft; das kann sich noch ändern, falls Abteilungsleiter nach dem 30. Juni feststellen müssen, dass der ein oder andere eingeplante Spieler doch nicht verfügbar ist. Deshalb betrachten sowohl Henkelmann als auch sein Stellvertreter Dirk Emmert die Zahlen noch als vorläufig.

Unübersehbar ist der Trend zum Norweger Modell – mittlerweile gehen 12 der 21 C-Ligisten in der kleineren Besetzung ins Rennen. Insgesamt 65 Mannschaften spielen in der Kreisoberliga und den Kreisligen. Fünf Gruppenligisten (TSV Altenlotheim, SG Bad Wildungen/Friedrichstein, SG Goddelsheim/Münden, TSV/FC Korbach, TuSpo Mengeringhausen) und Verbandsligist SC Willingen spielen auf Landesebene. Dazu kommt der SV Mandern, der in der SG mit dem TuSpo Ungedanken weiter in der Kreisliga A Schwalm-Eder aufschlägt.

Die Übersicht über die Klassen

Kreisoberliga (14): SG Adorf/Vasbeck, TuS Bad Arolsen, TSV Berndorf, Eintracht Edertal, SG Edertal, SV Freienhagen/Sachsenhausen, SV Ittertal, SG Höringhausen/Meineringhausen, Blau-Gelb Korbach, SG Lelbach/Rhena, TSV Strothe, TuS Usseln, VfR Volkmarsen, SC Willingen II.

Kreisliga A (15): TSV Altenlotheim II, SG Bad Wildungen/Friedrichstein II, FSG Buchenberg/Ederbringhausen, SG Eppe/Nieder-Schleidern, SG Fürstenberg/Immighausen, SG Goddelsheim/Münden II, SG Hesperinghausen/Helmighausen/Neudorf, TSV/FC Korbach II, TuSpo Mengeringhausen II, SG Neukirchen/Sachsenberg/Bromskirchen, SG Nieder-Waroldern/Landau, SG Rhoden/Schmillinghausen, SG Vöhl/Basdorf/Werbetal, SG Wellen/Wega, SG Wesetal.

Kreisliga B (15): SG Adorf/Vasbeck II, SG Auenberg, TuS Bad Arolsen II, Eintr. Edertal II, SV Eimelrod, TSV Ehringen, SSG Ense/Nordenbeck, SV Gembeck, TuS Helsen, SV Hillershausen, BG Korbach II, TuS Massenhausen, SG Neukirchen/Sachsenberg/Bromskirchen, VfR Volkmarsen II, SG Waldeck/Netze.

Kreisliga C, Gr. Nord (10): TSV Berndorf II, TSV Ehringen II (9er), SG Eppe/N’Schleidern II (9er), SV Freienhagen/Sachsenhausen II, SG Hesperinghausen/Helmighausen/Neudorf II (9er), SG Höringhausen/Meineringhausen II, SG Lelbach/Rhena II, SG N’Waroldern/Landau II (9er), SG Rhoden/Schmillighausen II (9er), TSV Strothe II (9er),

Gr. Süd (11): SG Auenberg II (9er), FSG Buchenberg/Ederbringhausen II, SG Edertal II (9er), SSG Ense/Nordenbeck II (9er), SG Fürstenberg/Immighausen II (9er), SV Ittertal II, SG Neukirchen/Sachsenberg/Bromsk. III, SG Vöhl/Basdorf/Werbetal II, SG Waldeck/Netze II (9er), SG Wellen/Wega II, SG Wesetal II (9er). mn

TSV Ehringen meldet Frauenteam

Mehr Bewegung als bei den Männern gibt es vor der neuen Saison im Frauenfußball –und es sind nicht nur Verluste festzustellen. Dafür sorgt der TSV Ehringen. Das erste Mal in seiner Geschichte bringt der Verein ein Frauenteam an den Start, zunächst im Norweger Modell in der Siebener-Besetzung auf dem Kleinfeld.

Seit etwa einem Jahr trainierten Frauen in Ehringen regelmäßig, erzählt Abteilungsleiter Harry Böse. Jetzt wollten sie den nächsten Schritt wagen. „Wir versuchen es einfach mal, nur Training machen, ist auf Dauer ja auch blöd“, sagt Böse. Der Kader zähle 14 Spielerinnen, dass müsse eigentlich reichen.



Battenhausen hat keine Mannschaft mehr

Der TSV Ehringen ersetzt, wenn man so will, den SV Battenhausen, der seine Frauen abgemeldet hat. Nicht zurückgekehrt sind die FSG Buchenberg/Ederbringhausen und die SG Landau/Wolfhagen II, die während der letzten Winterpause mit der leisen Hoffnung auf ein Wiedersehen von der Bühne gingen.

Abermals mit zwei Teams sind der SV Anraff und der TSV Flechtdorf vertreten, die Reserven treten wieder als Neuner- beziehungsweise Siebenerteam an. Der TV Rhoden stuft ebenfalls auf ein Neunerteam ab.



Wie genau die Siebener und Neuner aufgeteilt würden, steht laut Gudrun Biederbick, Waldecks Referentin für den Frauenfußball, noch nicht genau fest. Eine Überlegung sei, die Neuner eventuell mit in die A-Klasse zu nehmen, da für die Liga weniger als elf Teams gemeldet worden seien. Mit Siebenerteams in der B-Liga werde überlegt, eine Doppelrunde auszutragen. „Die Tendenz geht in die Richtung“, so Gudrun Biederbick. Entschieden wird auf Ebene der Region. mn