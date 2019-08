Zwei Gruppenliga-Derbys sind zurück

Kassel – In den Fußball-Gruppenligen stehen die Rückkehr zweier Derbys im Blickpunkt. Im Baunataler Duell treffen nach mehr als 30 Jahren Pause wieder die Eintracht und der TSV Hertingshausen aufeinander. In der Gruppe zwei stehen sich erstmals seit vier Jahren wieder die Nachbarn TSV Heiligenrode und SV Kaufungen gegenüber.

Eintracht Baunatal - TSV Hertingshausen (Freitag, 19 Uhr). An das letzte Punktspiel dieser beiden Teams erinnern sich wohl nur noch wenige: Es ist auf jeden Fall lange her, denn in den vergangenen 30 Jahren spielten beide Mannschaften nicht gemeinsam in einer Liga. Und heute treffen die Mannschaften nach dem Aufstieg der Hertingshäuser und dem Abstieg der Großenritter auf der Langenbergkampfbahn in der Gruppenliga aufeinander. Und das auch noch passend im Rahmen der 100-Jahr-Feier der Eintracht.

Nach zwei Unentschieden in den ersten beiden Saisonspielen schlug der GSV am Mittwoch gegen Aufsteiger Mengeringhausen beim 6:1-Erfolg mächtig zu. „Vor allem die Leistung von Niels Willer macht mir Mut für die kommenden Aufgaben“, sagt Trainer Thomas Kraus.

Die Gäste sind nach der 0:4-Niederlage in Felsberg klarer Außenseiter. Während bei den Gastgebern alle Mann an Bord sind, droht dem Team von Coach Mario Bierschenk der Ausfall von Max Alter, Joel Althans und Christian Döhne. „Egal wie unsere personelle Situation aussieht, es ist ein Derby und da gelten nun mal andere Gesetze“, hofft Bierschenk auf eine Steigerung seiner Mannschaft.

TSV Heiligenrode - SV Kaufungen (Sonntag, 15 Uhr).TSV- Stürmer Christian Rümenap erinnert sich gern an das letzte Duell der beiden Teams zurück. In der Saison 2016/17 erzielte er beim 2:2 die beiden TSV-Tore. Kaufungen stieg damals als Zweiter in die Verbandsliga auf. Nach dem Abstieg der SVK treten an der Karl-Marx-Straße nun beide Teams wieder gegeneinander an. Die Gastgeber um Trainer Marco Burghardt mussten nach zwei Auftaktsiegen unter der Woche mit 2:4 in Grebenstein ihre erste Niederlage hinnehmen. Der Coach hofft noch auf den Einsatz von Stürmer Andre Wenzel.

Die Gäste um Trainer Jonas Spengler, die Mittwoch nicht im Einsatz waren, legten zum Auftakt in die Spielzeit beim 0:4 in Kleinalmerode einen Fehlstart hin. Vergangene Woche gelang mit 4:3 gegen Calden glücklich der erste Sieg. „Wir wollen über unsere spielerische Qualität zum Erfolg klommen“, klingt Spengler, der auf Kevin Hermansa verzichten muss, optimistisch.