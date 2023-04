Tenbusch nach 4:4 gegen SG Brunslar: „Waren defensiv richtig schlecht“

Fußball-Gruppenliga:

Erzielte zwei Tore für sein Team: Niklas Nowotny (weißes Trikot).

Acht Tore in einer Halbzeit sieht man nicht oft. Beim Gruppenligaspiel zwischen dem TSV/FC Korbach und der SG Brunslar/Wolfershausen fielen alle Treffer zum 4:4 (0:0)-Endstand in Hälfte zwei.

Korbach – Wobei die Abwehrreihen auf beiden Seiten gehörig Schützenhilfe leisteten. „Wir waren defensiv richtig schlecht heute“, redete Korbachs Trainer Uwe Tenbusch nicht um den heißen Brei herum, nahm seine Spieler aber auch in Schutz. „Man kann nicht immer so eine Leistung wie in der Vorwoche gegen Wolfhagen abliefern. So etwas geht einfach nicht.“ In Sachen Defensive stimmte sein Gegenüber Sebastian Simon mit ein: „Unser Abwehrverhalten war schlecht.“

Vor gerade einmal 75 Zuschauern dominierten die Kreisstädter Hälfte eins eindeutig, allerdings fehlte oft die letzte Konsequenz. So kamen die Korbacher zwar zu vielen Gelegenheiten, es waren aber nur wenige wirkliche Hochkaräter dabei, wie der Schuss von Eric Fuchs, der nach acht Minuten an die Latte klatschte.

Halbzeit zwei nahm dann in Sachen Tore richtig an Fahrt auf. Korbach schien aus der Pause mit neuem Elan zu kommen, Lukas Beils Kopfball an den Pfosten hätte fast zum 1:0 geführt (52.). Quasi im Gegenzug dann die kalte Dusche für die Kreisstädter: Ein langer Ball von Christian Riemenschneider fand Lukas Tippel, der den Ball über Sören Beckmann hinweg zum 0:1 in die Maschen hob. Nun ging es Schlag auf Schlag. Der TSV/FC antwortete nach einer Kombination über Henry Lenz und Steffen Emde mit dem 1:1 durch Argjend Muharremi (56.). Zwei Minuten später ein weiterer Aussetzer in der TSV/FC-Defensive: Tippel überholte parallel zur Grundlinie im Strafraum Muharremi, der trat dem SG-Stürmer in die Hacken – Elfmeter. Mario Kilian verwandelte sicher. Der Treffer schien die Gastgeber ins Mark getroffen zu haben, fast 20 Minuten gelang ihnen kaum noch etwas. Dann aber stand es 2:2. Eine Flanke von Agon Gashi konnten die Gäste nicht klären, Niklas Nowotny jagte den Ball aus zehn Metern humorlos unter die Latte (74.). Kaum war der Jubel verhallt, da lag der Ball auf der anderen Seite wieder hinter der Linie. Wieder war die Abwehr nach einem langen Ball nicht im Bilde, Fabian Tippel spielte quer auf Johannes Möller - 2:3 (79.).

Der Schlusspunkt im Spiel? Mitnichten. Das muntere Scheibenschießen in Durchgang zwei ging mit einem Korbacher Doppelschlag weiter. Erst fand Emdes Querpass von der Grundlinie Lukas Beil, der den Ball nur noch über die Linie zu schieben brauchte (84.). Eine Minute später klärte Brunslar einen Eckball ins Zentrum, Nowotny bedankte sich mit seinem zweiten Kracher zur erstmaligen Führung. Zum Sieg reichte es aber nicht. Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit wurde ein Freistoß auf den völlig freistehenden Kevin Götting verlängert, der traf zum Endstand, der auch völlig in Ordnung ging. „Wir haben gegen einen Tabellennachbarn gespielt und dann ist so ein Ergebnis auch in Ordnung“, sagte Tenbusch.