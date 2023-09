2:2 zwischen Korbach und Mengeringhausen: Beide Trainer mit dem Ergebnis zufrieden

Weg damit: Der Korbacher Lukas Beil (links) klärt vor Daniel Sinemus vom TuSpo Mengeringhausen. © Artur Worobiow

Mit einem leistungsgerechten Remis endete gestern das Derby in der Fußball-Gruppenliga zwischen dem TSV/FC Korbach und dem TuSpo Mengeringhausen. Mit dem 2:2 (1:1) konnten am Ende beide Trainer leben.

Korbach – „Nach den beiden deutlichen Niederlagen zuletzt war es wichtig, mal wieder ein Erfolgserlebnis einzufahren“, sagte Mengeringhausens Trainer Stefan Krohne. Auch Uwe Tenbusch, Trainer der leicht favorisierten Gastgeber fand das Resultat gerecht: „Das Unentschieden hat sich Mengeringhausen verdient. Wir schaffen es im Moment nicht, eine Führung über die Linie zu retten.“

Die knapp 100 Zuschauer im Hauerstadion sahen ein sehr zerfahrenes Spiel. Dauerregen bis zum Anpfiff hatte den Rasen zu einem seifigen Untergrund verwandelt, der den Spielern beider Mannschaften immer wieder Standprobleme bereitete. „Es war ein richtiges anstrengendes Spiel bei schwierigen Platzverhältnissen“, hatte Tenbusch eine Erklärung für das wilde Spiel. Krohne sah dies ähnlich.

Die ersten Chancen der Partie waren auch eher Zufallsprodukte. Pascal Löhndorf erlief sich in der 6. Minute den Ball, seinen Abschluss wehrte TSV-Keeper Sören Beckmann per Faustabwehr nach vorne zurück auf den Kopf von Löhndorf ab, der übers Tor köpfte.

Auf der Gegenseite fiel dann die Führung für Korbach. In der 13. Minute kombinierten sich Kevin Staniek und Steffen Emde in den Strafraum, Mengeringhausen bekam den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Kevin Walger kam eher zufällig mit dem Kopf an die Kugel und verwandelte.

Die Führung brachte auf Korbacher Seite nicht die erhoffte Sicherheit. „Zu viele unnötige Ballverluste“, bemängelte Tenbusch. Die Gäste kamen zurück ins Spiel und erzielten in der 23. Minute den Ausgleich. Sven Schwedes passte hinter die auf Abseits spielende Korbacher Defensive, Tim Sommer erlief den Ball, umkurvte Beckmann und schob ein. In der Folge hätte Mengeringhausen durchaus in Führung gehen können. „Das ist unser Manko. Wir kombinieren ganz gut, haben aber keinen Mut, mal auf die Kiste zu schießen. Das wäre gerade bei dem nassen Boden ein gutes Mittel gewesen“, ärgerte sich Stefan Krohne über die Harmlosigkeit seiner Spieler vor dem Tor.

Nach dem Seitenwechsel hatte sich Korbach etwas mehr vorgenommen. Im Spielaufbau mit Dreierkette – dadurch agierte Lukas Beil offensiver – setzte der TSV/FC die Gästeabwehr immer wieder unter Druck. Steffen Emde, in dieser Phase stark über die rechte Seite, wollte den Ball in die Mitte passen, die Fußspitze von Daniel Sinemus lenkte das Leder an die Latte (50.). Glück für die Gäste, das sie in der 68. Minute allerdings nicht hatten: Kevin Walger kam 20 Meter vor dem Tor zum Schuss, der abgefälscht als Bogenlampe hinter Moritz Föll einschlug. „Ich freue mich für Kevin. Er erarbeitet sich immer viele Chancen. Die Tore hat er sich verdient“, lobte Tenbusch seinen Nachwuchskicker.

Mengeringhausen bewies diesmal jedoch eine gute Moral und kam zum Ausgleich. Der eingewechselte Max Jakobschak kam in der 87. Minute im Strafraum an den Ball, leitete weiter auf Pascal Löhndorf, der trocken in die kurze Ecke verwandelte.

„Ich hatte schon Angst, dass nach dem unglücklichen 2:1 die Köpfe meiner Spieler runtergehen. Heute haben sie sich aber zurückgekämpft und den Punkt mehr als verdient“, freute sich Stefan Krohne über den späten Ausgleich. (Martin Rinne)