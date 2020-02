1. FC Köln gegen FC Bayern München: Die Aufstellung der Bayern beim FC

Der FC Bayern München braucht jeden Punkt, um die Tabellenführung zu verteidigen. Mit dieser Aufstellung geht es ins Spiel beim 1. FC Köln.

Der FC Bayern München ist am Sonntag um 15.30 Uhr beim 1. FC Köln zu Gast.

ist am Sonntag um 15.30 Uhr beim zu Gast. Bayern steht auf Rang 1, Köln ist mit einem Spiel weniger vor dem Spieltag Dreizehnter der Bundesliga .

. FCB-Trainer könnte nach dem 0:0 gegen Leipzig seine Startelf umbauen.

München - Der FC Bayern braucht jeden Punkt in der Bundesliga, um die Tabellenführung zu verteidigen. Am Sonntag muss das Team von Trainer Hansi Flick beim 1. FC Köln (Live im Ticker) ran. Nach dem 0:0 gegen Leipzig könnte der Coach seine Startelf verändern, doch es deuten auch viele Anzeichen darauf hin, dass dieselbe Elf wie gegen die Sachsen spielt.

Aufstellung des FC Bayern München beim 1. FC Köln: Wer steht im Tor?

Im Tor gibt es keine Diskussion: Wenn er fit ist, wird Nationalkeeper Manuel Neuer den Kasten der Bayern hüten. Im Training fehlte der Stammtorwart wegen einer Magen-Darm-Infektion. Sollte Neuer passen müssen, steht ErsatzmannSven Ulreich bereit.

Aufstellung des FC Bayern München beim 1. FC Köln: Wer spielt in der Abwehr?

Gegen Leipzig stand die Bayern-Abwehr meist gut, doch zweimal war es alleine dem Unvermögen der sächsischen Stürmer zu verdanken, dass es nicht im Münchner Kasten klingelte. Lucas Hernandez kam per Einwechslung zu seinem Comeback und könnte wieder zu einer ernsthaften Option werden. Linksverteidiger Alphonso Davies bekam unter der Woche einen Schlag auf den Knöchel, doch der Youngster kann in Köln wohl auflaufen.

Aller Voraussicht nach besteht die Viererkette also auch in Köln wieder aus denselben Namen: Benjamin Pavard, Jerome Boateng, dessen neue Freundin am Valentinstag ein Kuss-Foto veröffentlichte, David Alaba und Alphonso Davies.

Aufstellung des FC Bayern München beim 1. FC Köln: Wer bildet das Mittelfeld?

Gegen Leipzig durften Joshua Kimmich und Thiago im defensiven Mittelfeld ran. Kimmich fehlte beim Mittwochstraining erkältet, doch es ist zu erwarten, dass Flick die beiden Taktgeber auch beim FC von Beginn an aufs Feld schickt. Kimmich reagierte zuletzt auf den Greta-Thunberg-Vergleich von Mehmet Scholl.

Im offensiven Mittelfeld durften sich gegen RB Serge Gnabry, Thomas Müller und Leon Goretzka beweisen. Das dürfte auch gegen Köln der Fall sein. Keiner der drei überzeugte wirklich, Goretzka vergab die große Chance auf den Sieg. Müller ist trotzdem in großartiger Form und Gnabry braucht die Spielpraxis. Von der Bank kam der wieder genesene Kingsley Coman, ein Startelf-Einsatz kommt für ihn womöglich aber noch zu früh. Philippe Coutinho konnte bei seinem Joker-Einsatz gegen Leipzig keine Pluspunkte sammeln.

Aufstellung des FC Bayern München beim 1. FC Köln: Wer stürmt?

Wie immer setzen die Bayern im Sturm auf Topstar Robert Lewandowski*. Gegen Leipzig blieb der Pole torlos, doch nach wie vor führt er mit 22 Toren in 21 Spielen die Torschützenliste der Bundesliga an.

1. FC Köln - FC Bayern: Welche Aufstellung wählen die Kölner?

Und wie wird Köln die Aufgabe gegen Bayern München angehen? Trainer Markus Gisdol und seine Elf siegten zuletzt 4:0 gegen Freiburg, weswegen nicht mit großen Veränderungen zu rechnen ist. Am letzten Spieltag fiel das rheinische Derby wegen Orkan Sabine aus.

Im Tor steht der erfahrene Timo Horn. Vor ihm verteidigen wohlKingsley Ehizibue, Sebastian Bornauw, Rafael Czichos und Noah Katterbach in einer Viererkette. Im defensiven Mittelfeld setzt Gisdol wohl auf Ellyes Skhiri und Kapitän und Nationalspieler Jonas Hector. Davor ist eine offensive Dreierreihe mit Dominick Drexler, dem Ex-Schalker Mark Uth und Ismail Jakobs denkbar. Ganz vorne stürmt höchstwahrscheinlich Jhon Cordoba als einzige Spitze.

1. FC Köln - FC Bayern München: Die Aufstellungen im Schema

1. FC Köln: Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach - Skhiri, Hector - Drexler, Uth, Jakobs - Cordoba

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich - Goretzka, Thiago - Müller, Gnabry - Lewandowski

