Mann stirbt während Zweitliga-Spiel in Fankurve - Verhalten einiger Zuschauer macht fassungslos

Ein Schockmoment überschattete die Zweitliga-Partie zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem FC St. Pauli. Ein Mann brach während des Spiels plötzlich zusammen.

Eigentlich wollte man beim FC Nürnberg nach dem klaren 4:0-Sieg gegen Hannover nachlegen und mit einem Sieg gegen den FC St. Pauli in der Tabelle der zweiten Liga weiter nach oben in Richtung Aufstiegsränge klettern.

Nürnberg: Kameramann bricht bei Zweitliga-Spiel zusammen und stirbt

Dass man in Nürnberg mit dem eher mageren Unentschieden nicht zufrieden ist, rückte nach dem Spiel plötzlich in den Hintergrund. „Da ist alles andere zweitrangig“, wendet sich der Club auf Twitter am Sonntagnachmittag an die Fans.

Während des Spiels kam es in der Südkurve des Nürnberger Max-Morlock-Stadions zu einem „medizinischen Notfall“, wie der Verein schreibt. Ein Mann war zusammengebrochen. Die Rettungskräfte kämpften noch während des Spiels vergebens um sein Leben. Er starb kurze Zeit später.

Da ist alles andere zweitrangig: im Rahmen der heutigen Partie kam es zu einem medizinischen Notfall. Wir sind bestürzt und schockiert, dass der Mann, der in der Südkurve zusammengebrochen ist, leider verstorben ist. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt allen Angehörigen.#fcn — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) 6. Oktober 2019

Nürnberg: Polizei äußert sich zu tragischem Vorfall im FCN-Stadion

Bei dem Verstorbenen handelt es um keinen Fan, sondern um einen Kameramann, der für die Produktionsfirma „Sportcast“ beruflich im Stadion war, wie die Nachrichtenseite nordbayern.de berichtet. Das Polizeipräsidium Mittelfranken bestätigte dem Portal den Vorfall. Es soll sich um einen „natürlichen Tod“ gehandelt haben.

Der Mann begleitete die Spiele des FCN jahrelang, schreibt ein Kollege des Verstorbenen auf Twitter. „Heute war es zu unser aller Entsetzen sein letztes.“ Auch die Gäste aus St. Pauli reagierten umgehend auf den tragischen Vorfall und sprachen den Angehörigen und der Familie „unser tief empfundenes Mitgefühl“ aus.

Nach tragischem Vorfall beim 1. FC Nürnberg: Fans kritisieren Stadionbesucher heftig

Einige Fans kritisieren heftig, dass manche Stadionbesucher versucht hätten, den Notarzteinsatz in der Südkurve zu fotografieren und sogar zu filmen. Die Rettungskräfte schirmten den Kampf um das Leben des Mannes aber mit einem Sichtschutz ab.

Die meisten Fans reagieren im Netz aber einfach nur tief betroffen auf die tragische Nachricht. Ein Twitter-Nutzer schreibt: „Da geht jemand ins Stadion und kommt einfach nicht mehr nach Hause...“

Erst vergangene Woche starb ein Fan nach dem Sachsenderby zwischen Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden. Von dem Remis im Top-Spiel zwischen Nürnberg und St. Pauli profitiert ausgerechnet mit dem HSV ausgerechnet der Lokalrivale der Gäste.

trk