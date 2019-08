10:0 – deutsche Fußball-Frauen haben in Kassel kein Problem mit Montenegros Beton 

Kassel – Fußball-Länderspiel in Kassel. Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen empfing beim ersten Einsatz in der EM-Qualifikation Montenegro – und war ja eigentlich selbst zu Gast in Nordhessen.

Doch das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg fühlte sich deutlich heimischer im Auestadion und gewann deutlich 10:0 (5:0). Unser Schnellcheck:

Musste die Bundestrainerin angesichts des Gegners Montenegro vorab Bauchschmerzen haben?

Die 51-Jährige kennt sich ja mittlerweile in Kassel aus. In ihrer noch jungen Amtszeit war sie bereits zum dritten Mal in Nordhessen. Zum Amateur- und Trainerkongress reiste sie an, jetzt mit ihrer Nationalmannschaft. Montenegro ist als 98. der Weltrangliste ein Leichtgewicht und keine ernsthafte Konkurrenz. Bauchschmerzen musste Voss-Tecklenburg also nicht haben. Dafür hatte die Baunatalerin Carolin Simon Magenprobleme – nicht wegen des Auftritts in ihrer Heimat, sondern wegen Krankheit. Sie fiel kurzfristig aus und blieb im Hotel. Sehr schade.

Wie einseitig war die Begegnung?

Viel einseitiger geht es nicht mehr. Vom Anstoß weg verschanzten sich die Montenegrinerinnen in der eigenen Hälfte: Fünferkette, Viererkette, eine Stürmerin am Mittelkreis. Da wurde nur Fußball verhindert und nicht gespielt. In der 18. Minute war der Ball erstmals in der deutschen Hälfte und ganz schnell auch wieder raus. Das Problem: Der Beton, den der Gast da anrührte, war bröckelig. Und das elfköpfige deutsche Abrissunternehmen hatte zu keiner Zeit Probleme, den Riss im Beton zu finden.

Wer war die Spielerin des Spiels?

Da Simon nicht dabei war, fiel die schon mal raus. Die Göttingerin Pauline Bremer saß auf der Bank. Angreiferin Alexandra Popp sprang da in die Bresche. Allein bis zur Pause traf sie dreimal (8., 24. und 38.), zweimal per Kopf und einmal hielt sie den Fuß hin. Zudem scheiterte sie noch einmal mit einem Kopfball an der Latte. Die 28-Jährige verdeutlichte die ganze Überlegenheit in einer Person. Bereits vorab wurde sie geehrt – nicht von einer Wahrsagerin, sondern, weil sie bei der WM im Sommer ihr 100. Länderspiel absolviert hatte. Nach 52 Minuten war ihr Arbeitstag dann vorbei. Reichte auch.

Wie sah es mit den Angriffsbemühungen der Gäste aus?

Dazu nur ein Beispiel: Bei einem Freistoß für Montenegro in der deutschen Hälfte kamen nur zwei Spielerinnen mit nach vorn, der Rest blieb hinten stehen. Der Freistoß wurde dann einfach nach vorn gebolzt. Das war's.

Wer hatte den ruhigsten Job des Tages?

Ganz klar Torhüterin Merle Frohms. Einen Ball musste die 24-Jährige, die aus Celle stammt, nicht halten. Sie konnte das gute Wetter und die tolle Stimmung, die die 6275 Fans machten, 90 Minuten lang genießen.

Wer erzielte das schönste Tor des Spiels?

Das übernahm Innenverteidigerin Sara Doorsoun. In der 52. Minute hielt sie aus 25 Metern einfach mal drauf – und der Ball landete traumhaft schön im linken Winkel.

Wie war die Stimmung?

Eines Länderspiels auf jeden Fall würdig. Und die deutschen Frauen lieferten ja auch genug Gründe zum Jubeln, Lachen und Deutschlandfahneschwenken. Neben den bereits erwähnten Torschützinnen trafen auch noch Svenja Huth (3.), Klara Bühl (35. und 59.), Turid Knaak (54.), Lea Schüller (84.) und Linda Dallmann (88.). Jedes Mal wurde es laut im Aue-stadion, Olli Pochers „Schwarz und Weiß“ schallte aus den Boxen. Auch wenn Nord- und Südkurve gesperrt waren. Die Haupt- und Osttribüne machten das Mittagsspiel zu einem tollen Familienereignis.

Statistik:

Deutschland:Frohms - Knaak, Doorsoun, Oberdorf, Gwinn (61. Rauch) - Magull, Däbritz (52. Schüller) - Huth, Marozsan, Popp (52. Dallmann) - Bühl

Montenegro:Cabarkapa - Popovic, Saranovic, Djurkovic, Bozic (67. Ramcilovic) - Djukic, Pavicevic, Bulatovic - Stanovic, Kuc (90.+1 Vujadinovic), Djokovic (58. Karlicic)

Schiedsrichterin: Gonzalez Gonzalez (Spanien)

Zuschauer:6275

Tore: 1:0 Huth (3.), 2:0 Popp (8.), 3:0 Popp (24.), 4:0 Bühl (35.), 5:0 Popp (38.), 6:0 Doorsoun (52.), 7:0 Knaak (54.), 8:0 Bühl (59.), 9:0 Schüller (84.), 10:0 Dallmann (88.)

Gelbe Karten:Magull / Popovic