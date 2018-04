Darmstadt besiegt Tabellenführer Düsseldorf in Unterzahl

In der 2. Bundesliga hat Darmstadt 98 im Abstiegskampf einen Überraschungssieg gefeiert und Tabellenführer Fortuna Düsseldorf im Rennen um den Aufstieg einen Dämpfer verpasst - und das in Unterzahl.

Darmstadt - Zweitligist SV Darmstadt hat Tabellenführer Fortuna Düsseldorf gestoppt und schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf. Der Tabellen-17. gewann am Montagabend mit 1:0 (1:0). Vor 17.400 Zuschauern am ausverkauften Böllenfalltor erzielte Tobias Kempe (38. Minute) das Tor des Tages. Darmstadts Verteidiger Fabian Holland musste in der 43. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Düsseldorf traf in Überzahl in der zweiten Hälfte noch zwei Mal durch Genki Haraguchi und Marcel Sobottka den Pfosten, kam gegen engagiert verteidigende Darmstädter aber nicht mehr zum Ausgleich und kassierte die erste Niederlage nach zuletzt drei Siegen.

Darmstadt ist seit nunmehr fünf Spielen ohne Niederlage und rückte bis auf drei Punkte an den Relegationsrang heran, den gegenwärtig der 1. FC Heidenheim innehat. „Darmstadt hat stark gekämpft, und wir haben kein Tor gemacht“, brachte Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel die Niederlage auf den Punkt.

Darmstadt übernahm vom Anpfiff die Initiative und hatte in der 6. Minute durch Dong Won Ji die Riesenchance zur Führung, doch der Südkoreaner jagte den Ball aus kurzer Entfernung über das Tor. Düsseldorf brauchte gut 20 Minuten, ehe Oliver Fink mit einem Fernschuss Darmstadts Keeper Daniel Heuer Fernandes prüfte.

Die Führung für das wacker kämpfende und spielerisch ebenbürtige Darmstadt fiel durch einen abgefälschten Ball von Kempe. Doch nur rund fünf Minuten später schwächte Holland seine Mannschaft, als er wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (43.) sah.

Kurz nach der Pause hatte Düsseldorf Pech, als ein Schuss von Genki Haraguchi vom Innenpfosten wieder zurück ins Feld sprang. In der 69. Minute war es dann Marcel Sobottka, der für die Gäste ebenfalls nur Aluminium traf.

