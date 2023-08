Schalke 04 unterliegt Braunschweig: VAR-Pech und vier Verletzte beim S04

Von: Marcel Witte, Christian Keiter

Schalke gegen Eintracht Braunschweig im Live-Ticker: Der S04 gastiert beim BTSV. © Tim Rehbein/RHR-FOTO

Der FC Schalke 04 muss eine bittere Niederlage in Braunschweig hinnehmen. Gegen die Eintracht wurden gleich zwei S04-Tore zurückgepfiffen.

Aufstellung Eintracht Braunschweig: Hoffmann - Kurucay, Behrendt, Ivanov - Marx (63. Rittmüller), Krauße, Nikolaou (63. Wiebe), Donkor - Gomez (72. Caliskaner) - Kaufmann (63. Philippe), Ujah (90.+4 Decarli)

Aufstellung FC Schalke 04: Müller - Tauer (46. Matriciani), Baumgartl, Kaminski, Ouwejan - Schallenberg - Seguin (46. Drexler), Tempelmann (46. Ouedraogo) - Lasme (64. Kabadayi), Terodde, Karaman (39. Kozuki)

Begegnung: Eintracht Braunschweig - FC Schalke 04

Anpfiff: Heute (20. August), 13.30 Uhr

Endstand: 1:0 (1:0)

Tore: 1:0 Kaufmann (21.)

Platzverweise: Gelb-Rote Karte gegen Behrendt (90.+7)

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock)

15.31 Uhr: Abpfiff in Braunschweig! Der S04 verliert mit 0:1. Nach der schwachen ersten Halbzeit sah es zwar in der zweiten Hälfte besser aus, aber Schalke 04 schaffte es nicht, ein Mittel gegen tiefstehende Gastgeber zu finden. Zwei Abseitstore des S04 zählten nicht. Zu allem Überfluss haben sich womöglich Niklas Tauer, Kenan Karaman, Bryan Lasme und Dominick Drexler verletzt.

90.+7 Minute: Gelb-Rote Karte für Behrendt nach einem Foul an Kabadayi bei einem Konter.

90.+6 Minute: Nach einem Freistoß von Ouwejan kommt Ouedraogo an der Strafraumgrenze zum Schuss, aber deutlich über das Tor.

90.+4 Minute: Decarli kommt für Ujah, ein Verteidiger für den Stürmer.

90.+3 Minute: Müller pariert vor dem freistehenden Ujah und hält den S04 somit im Spiel.

90. Minute: Sieben (!) Minuten Nachspielzeit. Drexler geht vom Platz, für ihn geht es nicht weiter. Schalke nur noch zu zehnt.

89. Minute: Nach einem Ouwejan-Freistoß kommt Schallenberg aus dem Rückraum zum Schuss, der Ball wird aber abgeblockt.

87. Minute: Donkor flankt von links auf Ujah, der bedient Philippe per Kopf, der aber fünf Meter vor dem Schalker Tor am Ball vorbeitritt. Das hätte das 2:0 sein müssen.

85. Minute: Kaminski schaltet sich vorne links ein und flankt in den Strafraum, aber über alle Köpfe hinweg.

84. Minute: Dem S04 fehlt es gerade an Bewegung im Spielaufbau, Eintracht stellt klug zu. Drexler humpelt über den Platz und wurde soeben von Trainer Reis in die Sturmzentrale beordert.

Schalke 04 gegen Braunschweig im Live-Ticker: Drexler auch angeschlagen

82. Minute: Das gibt es doch nicht! Drexler humpelt nach einem Sprint, fasst sich an die Leiste. Er beißt aber auf die Zähne und macht weiter, der S04 kann nicht mehr wechseln.

81. Minute: TERODDE! Kabadayi flankt von links direkt auf den Kopf des Stürmers, der aus rund sieben Metern aber an Hoffmann scheitert. Der Ball war genau auf den Keeper platziert.

Schalke 04 gegen Braunschweig im Live-Ticker: Eintracht kontert den S04 aus

80. Minute: Braunschweig kann nach einem Ballverlust der Schalker auf rechts wieder kontern, Ouedraogo und Matriciani konnten das Leder nicht festmachen. Doch beim Abspiel von Caliskaner standen letztlich gleich zwei Spieler der Gastgeber im Abseits bei einer Vier-gegen-Zwei-Situation.

78. Minute: Wieder kontert Braunschweig nach einem Ballverlust des S04 auf der rechten Seite, Philippe kommt im Strafraum zum Abschluss, aber Müller wehrt den wuchtigen Schuss zur Ecke ab.

77. Minute: Braunschweig kontert, Philippe legt den Ball quer, aber Schalke kann vor dem einschussbereiten Caliskaner im Strafraum klären. Der S04 muss jetzt logischerweise mehr Risiko gehen, dadurch ergeben sich Räume für die Eintracht.

76. Minute: Glück für S04-Torwart Müller, dessen Abschlag ihm vom Spann rutscht. Der Ball geht rund 20 Meter vor dem Tor zu Caliskaner, der aber keinen Nutzen daraus ziehen kann, sondern ins Toraus passt.

Schalke 04 gegen Braunschweig im Live-Ticker: Kabadayi scheitert an Hoffmann

74. Minute: Gefährliche Ecke, aber zwei Braunschweiger behindern sich gegenseitig, der Ball geht am Tor vorbei. Im direkten Gegenzug nach dem Abstoß schlägt Kaminski den Ball lang auf Kabadayi, der bis zur Strafraumkante durchsprintet, dann aber an Hoffmann scheitert.

73. Minute: Caliskaner holt direkt mal eine Ecke mit einer Hereingabe von der rechten Seite heraus.

72. Minute: Die Ecke sowie eine anschließende Flanke, jeweils von Ouwejan hereingebracht, bringen Schalke nichts ein. Braunschweig wechselt nochmal: Caliskaner für Gomez.

71. Minute: Drexler schickt Kabadayi auf links, der einen Eckball herausholt.

70. Minute: Flanke von Donkor von links, Ujah versucht es vom Strafraumpunkt per Kopf, aber über das Schalker Tor.

68. Minute: Ouwejan an die Latte! Links oben knallt das Leder auf den Querbalken, Torwart Hoffmann hatte spekuliert und wäre nicht rangekommen. Eine Trinkpause folgt.

66. Minute: Ouedraogo dribbelt sich gegen mehrere Braunschweiger durch und wird erst vor dem Strafraum gelegt. Gelbe Karte für Behrendt, gute Freistoß-Position rund 20 Meter vor dem gegnerischen Tor.

65. Minute: Kabadayi direkt mit gutem Dribbling auf links, er bedient Terodde. Ein Braunschweiger ist dazwischen und klärt zur Ecke.

Schalke 04 gegen Braunschweig im Live-Ticker: Kabadayi kommt für angeschlagenen Lasme

64. Minute: Schalke reagiert, Kabadayi kommt zu seinem S04-Debüt, Lasme muss runter.

63. Minute: Drei Wechsel bei Braunschweig: Philippe für Kaufmann, Wiebe für Nikolaou und Rittmüller für Marx.

61. Minute: Terodde! Der Stürmer kommt ähnlich wie soeben beim Abseits-Tor nach einem Zuspiel von der rechten Seite zum Abschluss, scheitert aber im Fallen an Torwart Hoffmann. Währenddessen sieht es bei Lasme an der Seitenlinie so aus, als wenn er nicht weitermachen kann. Der Franzose steht nahe der Schalker Bank und kann sich am Spielzug nicht beteiligen.

60. Minute: Braunschweig versucht sich durchzudribbeln am Schalker Strafraum, der S04 erobert den Ball und will über Lasme kontern, der an der Mittellinie gefoult wird.

59. Minute: Für beide Spieler geht es weiter.

57. Minute: Drexler flankt von der Grundlinie von links, Braunschweig klärt vor dem einköpfbereiten Lasme. Aus dem Rückraum kommt Kozuki zum Schuss, aber über das Tor. Lasme und Behrendt bleiben anschließend liegen und müssen behandelt werden.

56. Minute: Es lässt sich aber festhalten: Der S04 drängt auf den Ausgleich. Das ist jetzt ein ganz anderes Spiel in Braunschweig.

Schalke 04 gegen Braunschweig im Live-Ticker: Terodde jubelt, Tor zählt nicht

55. Minute: Terodde stand beim Abspiel von Matriciani im Abseits, der Treffer zählt nicht.

55. Minute: KEIN TOR!

54. Minute: Terodde jubelt schon, aber das war wohl eine Fehlinfo. Das Tor wird noch gecheckt.

53. Minute: Natürlich, wer anderes sollte in so einem Spiel treffen? Terodde trifft zum Ausgleich! Matriciani steckt den Ball stark durch die Abwehr, Terodde schließt trocken ab zum 1:1-Ausgleich. Aber der VAR muss das Tor checken, womöglich war Terodde im Abseits.

53. Minute: TOOOOR FÜR SCHALKE!

50. Minute: Eine Flanke von Braunschweig von der linken Seite geht gefährlich Richtung S04-Tor, aber Müller kommt mit den Fingerspitzen dran und kann vor Ujah klären.

49. Minute: Die Ecke bringt Schalke nichts ein, dann begeht Drexler auf Höhe der Mittellinie ein Foul.

48. Minute: Drexler schickt Kozuki auf links, die Flanke wird zur Ecke abgeblockt. Der S04 beginnt gut.

46. Minute: Lasme ist auf rechts durch und bedient Kozuki im Strafraum. Völlig freistehend verzieht der Japaner auf Höhe des Elfmeterpunkts den Ball völlig.

Schalke 04 gegen Braunschweig im Live-Ticker: Drei S04-Wechsel für die Wende

46. Minute: Schalke wechselt gleich dreimal! Matriciani, Drexler und Ouedraogo kommen für Tauer, Tempelmann und Seguin. So möchte der S04 noch die Wende erzwingen.

14.38 Uhr: Beginn der zweiten Halbzeit!

Schalke 04 gegen Braunschweig im Live-Ticker: S04-Rückstand zur Halbzeitpause

14.21 Uhr: Halbzeitpause in Braunschweig. Der S04 liegt nicht unverdient mit 0:1 hinten. Die Eintracht hatte die besseren Chancen und mehr vom Spiel. Aber auf beiden Seiten ist es keine gute Partie, beide Teams haben lediglich eine Passquote von 76 Prozent. Letztlich hat Niklas Tauer die Gastgeber zum Tor eingeladen mit seinem Fehlpass. Verletzungspech kam noch hinzu: Kenan Karaman musste ausgewechselt werden.

45.+6 Minute: Donkor versucht es nochmal nach einer Kopfball-Vorlage aus halblinker Position, aber knapp am Schalker Tor vorbei.

45.+4 Minute: Spielerisch geht nur wenig beim S04, Tauer marschiert auf rechts und wird von Seguin bedient. Die Flanke von Tauer fliegt im hohen Bogen über das Tor.

45.+2 Minute: Nach einem hohen Ball foult Tempelmann Nikolaou im Mittelfeld. Der Braunschweiger bleibt kurz liegen. Die Eintracht lässt sich viel Zeit mit der Ausführung des Freistoßes.

Schalke 04 gegen Braunschweig im Live-Ticker: Sechs Minuten Nachspielzeit

45. Minute: Seguin und Lasme versuchen es per Doppelpass an der Strafraumgrenze, der Pass von Lasme kommt dann aber nicht an. Es gibt nach den vielen Behandlungspausen sechs Minuten Nachspielzeit.

44. Minute: Die Flanken des S04 sind heute überhaupt nicht gut. Ouwejan versucht es einfach mal aus dem Halbfeld, der Ball fliegt weit an Terodde vorbei, der als Einziger überhaupt in der Nähe der Hereingabe in den Strafraum war.

42. Minute: Kozuki hat Platz auf links, eine Flanke wird geblockt, dann begeht der Japaner im Zweikampf ein Foulspiel im gegnerischen Strafraum.

40. Minute: Donkor setzt sich gegen Tauer durch und will in die Strafraummitte spielen. Da ist aber Baumgartl zur Stelle und klärt für den S04.

Schalke 04 gegen Braunschweig im Live-Ticker: Kozuki für Karaman eingewechselt

39. Minute: Kozuki kommt für Karaman ins Spiel. Noch ist nicht ersichtlich, welche Probleme Karaman hat oder ob eine Verletzung vorliegt.

38. Minute: Karaman hat Probleme und muss behandelt werden. An der Seitenlinie macht sich schon Kozuki bereit.

37. Minute: Und wieder ab auf die Gegenseite: Braunschweig bedient Ujah an der Strafraumgrenze, der sich im Zweikampf mit Tauer behaupten kann, den Ball mit der Brust annimmt und Volley abschließt. Müller pariert den Schuss zur Ecke, der wäre in die linke obere Ecke geknallt.

36. Minute: Den anschließenden Freistoß spielt Schalke schnell aus, Lasme ist auf rechts durch und will Terodde bedienen, aber Behrendt ist dazwischen und kann klären.

35. Minute: Wieder Braunschweig im Angriff, Schalke blockt gleich zwei Schüsse aus dem Rückraum ab. Dann sieht Ivanov Gelb nach einem Foul auf Höhe der Mittellinie an Terodde beim S04-Konter.

34. Minute: Unglücklicher Zusammenprall im Mittelfeld zwischen Seguin und Nikolaou, Schalke wird ein Freistoß zugesprochen. Ähnliche Position wie beim Abseits-Tor von Karaman. Doch dieses Mal landet der Ball in den Armen von Hoffmann.

Schalke 04 gegen Braunschweig im Live-Ticker: Karaman knapp am Tor vorbei

32. Minute: Dicke Chance für den S04! Karaman und Terodde mit einem guten Doppelpass an der Strafraumgrenze, Karaman ist durch und hebt den Ball über Keeper Hoffmann, aber das Leder fliegt knapp am langen Eck vorbei.

31. Minute: Viele Fouls heute im Mittelfeld, Terodde wird zu Fall gebracht. Schalke spielt schnell weiter, am Ende kann Tauer von rechts eine Flanke hereinbringen, findet aber keinen Abnehmer.

Schalke 04 gegen Braunschweig im Live-Ticker: Behandlungspause bei Eintracht-Profi

29. Minute: Der Braunschweiger Krauße wird im Mittelfeld von Seguin gefoult und muss behandelt werden.

28. Minute: Kaminski versucht den schnellen Lasme einzusetzen, aber beim langen Ball geht Torwart Hoffmann mit vollem Risiko mit dem Kopf dazwischen und kann klären.

26. Minute: Weiter geht es in Braunschweig.

25. Minute: Es gibt eine Trinkpause.

24. Minute: Wieder Braunschweig gefährlich, aus dem Rückraum geht der Ball Richtung Schalker Tor, womöglich war Ujah sogar noch dran. Das Leder geht knapp am Kasten vorbei.

23. Minute: Ist das bitter, der S04 fand soeben besser ins Spiel. Doch der Fehlpass von Tauer, der völlig unnötig an der Mittellinie über drei Meter genau in die Füße der Braunschweiger gespielt wurde, ließ die Defensive der „Knappen“ sehr schlecht aussehen. Womöglich ist Tauer durch seine Gesichtsverletzung, er hat mittlerweile eine sehr dicke Beule auf Kieferhöhe im Gesicht, doch sehr beeinträchtigt.

Schalke 04 gegen Braunschweig im Live-Ticker: Tauer-Fehlpass führt zum Gegentor

21. Minute: Tauer spielt einen Fehlpass in der eigenen Hälfte nach einem Einwurf, der Ball kommt über Gomez und Ujah schnell zum freistehenden Kaufmann, der alleine vor Müller zum 1:0 für Braunschweig trifft.

21. Minute: Tor für Braunschweig!

Schalke 04 gegen Braunschweig im Live-Ticker: Lasme trifft das Außennetz

20. Minute: Zwei Braunschweiger behindern sich bei einer hohen Hereingabe von links in den Strafraum, plötzlich gelangt der Ball zu Lasme, der aus spitzen Winkel aus rund sieben Metern aber nur das Außennetz trifft. Der S04 kommt besser ins Spiel.

19. Minute: Lasme steckt gut durch auf Seguin, der hat halbrechts im Strafraum viel Platz und will Terodde bedienen, aber Torwart Hoffmann ist noch dazwischen und kann abwehren.

16. Minute: Jetzt ist Müller bei einer Braunschweiger Flanke von rechts zur Stelle und packt sicher zu. Es geht hin und her.

Schalke 04 gegen Braunschweig im Live-Ticker: Terodde will Elfmeter, es geht mit Abstoß weiter

14. Minute: Nach einem Einwurf schickt Lasme Tauer, aber dessen Flanke von rechts findet keinen Abnehmer. Schalke bleibt in Ballbesitz, der Ball gelangt zu Terodde im Strafraum, der zwar abschließen kann, aber beim Schuss fällt. Der Stürmer moniert ein Foulspiel, es geht aber nach dem Abschluss, der deutlich am Tor vorbeiging, mit Abstoß weiter.

13. Minute: Nach der Ecke kommt Nikolaou im Rückraum zur Volleyabnahme, aber deutlich über das Schalker Tor.

Schalke 04 gegen Braunschweig im Live-Ticker: Eintracht mit guter Torchance

12. Minute: Hui, Braunschweig spielt einen Freistoß an der Mittellinie schnell aus, plötzlich taucht Kaufmann alleine vor Müller auf, scheitert aber am Schalker Keeper, der zur Ecke abwehren kann.

11. Minute: Jetzt ist der S04 mal vorne, eine Flanke von Tauer landet bei Terodde, der weiter durchstecken will. Aber Braunschweig kann im Strafraum klären.

10. Minute: Tauer, immer wieder Tauer. Der Schalker erobert gut den Ball auf seiner Seite in der eigenen Hälfte und wird dann zu Fall gebracht. Bislang sind die Braunschweiger aktiver, der S04 kommt kaum aus der eigenen Hälfte heraus.

9. Minute: Die anschließende Ecke befördert Ujah am kurzen Pfosten knapp am Tor vorbei.

8. Minute: Übler Fehlpass von Torwart Müller durch die Mitte direkt in die Beine der Braunschweiger auf Höhe der Mittellinie, der Ball gelangt letztlich zu Ujah im Strafraum, wo ein Schalker den Schuss zur Ecke abblocken kann.

Schalke 04 gegen Braunschweig im Live-Ticker: Tauer böse im Gesicht getroffen

7. Minute: Tauer möchte mit einem Pflaster und dicker Beule im Gesicht weitermachen. Er ist zurück auf dem Feld.

5. Minute: Es geht munter los, auf der Gegenseite kommt Ujah an der Strafraumkante nach einem Pass von der linken Außenbahn zum Schuss. Knapp am Schalker Tor vorbei. Wieder bleibt Tauer liegen, der bei der Hereingabe einen Schlag ins Gesicht abbekam und offensichtlich eine Platzwunde erlitt.

Schalke 04 gegen Braunschweig im Live-Ticker: Karaman-Tor nicht gegeben

4. Minute: Der Ball zappelt im Netz, Karaman hatte das Leder eingeköpft. Aber die Fahne des Linienrichters ging schnell hoch, der S04-Angreifer stand bei der Hereingabe von Ouwejan deutlich im Abseits.

3. Minute: Tauer kann nach der kurzen Behandlung weitermachen. Freistoß für Schalke rund 30 Meter vor dem Braunschweiger Tor.

2. Minute: Tauer dreht nach einem Pass von Baumgartl auf, dribbelt über gute 15-20 Meter, wird dann gefoult und fällt unglücklich auf seine Hand. Der Schalker muss behandelt werden.

1. Minute: Braunschweig hält zunächst den Ball, nach einem langen Schlag erobert aber der S04 das Leder und baut das Spiel erst einmal ruhig auf.

Schalke 04 gegen Braunschweig im Live-Ticker: Das Spiel beginnt

13.30 Uhr: Anpfiff in Braunschweig!

13.28 Uhr: Wie schon im DFB-Pokal spielt Schalke 04 heute komplett in Schwarz, Braunschweig wiederum in gelben Trikots und Stutzen sowie blauen Hosen.

13.27 Uhr: Die Teams kommen nun auf den Platz, in wenigen Minuten geht es los in Braunschweig.

Schalke 04 gegen Braunschweig im Live-Ticker: Reis erklärt Einsätze von Tauer und Lasme

13.14 Uhr: Thomas Reis am Sky-Mikro über...

... das „alte“ Schalke: Uns war bewusst, dass wir dieses Jahr mehr Ballbesitz bekommen werden. In der zweiten Liga musst du punkten, auch wenn die Art und Weise manchen nicht passt.

Uns war bewusst, dass wir dieses Jahr mehr Ballbesitz bekommen werden. In der zweiten Liga musst du punkten, auch wenn die Art und Weise manchen nicht passt. ... die Spielweise: Das ist ein Prozess, wir wollen Stück für Stück uns weiterentwickeln. Ich möchte viele Anspielstationen haben, bisschen mit mehr Mut auftreten. Wenn uns das heute gelingt, sind wir ein Stück weiter.

Das ist ein Prozess, wir wollen Stück für Stück uns weiterentwickeln. Ich möchte viele Anspielstationen haben, bisschen mit mehr Mut auftreten. Wenn uns das heute gelingt, sind wir ein Stück weiter. ... Kritik am Spiel: Es wird von den Außenverteidigern erwartet, dass sie drei-, viermal pro Spiel flanken. Die Erwartungshaltung habe ich auch, aber das geht nicht von heute auf morgen.

Es wird von den Außenverteidigern erwartet, dass sie drei-, viermal pro Spiel flanken. Die Erwartungshaltung habe ich auch, aber das geht nicht von heute auf morgen. ... den Wechsel von Lasme für Drexler: Dome ist ein wichtiger Spieler für uns. Aber ich habe heute den Gedanken, Bryan bringt Dynamik rein und seinen Körper. Dome kann später reinkommen, wenn das Spiel vielleicht etwas ruhiger ist.

Dome ist ein wichtiger Spieler für uns. Aber ich habe heute den Gedanken, Bryan bringt Dynamik rein und seinen Körper. Dome kann später reinkommen, wenn das Spiel vielleicht etwas ruhiger ist. ... die Rechtsverteidiger-Position: In der Defensive sind wir nicht so bestückt, wie man es sich wünscht. Niklas Tauer hat auf Schalke Schwierigkeiten gehabt, Fuß zu fassen. Aber er macht es gut und ich bin fest davon überzeugt, dass er es heute gut macht.

13.09 Uhr: Die S04-Profis machen sich auf dem Rasen warm. In rund 20 Minuten geht es los in Braunschweig.

Schalke 04 gegen Braunschweig im Live-Ticker: S04 kann Sprung in der Tabelle machen

13.07 Uhr: Kurzer Blick auf die Tabelle, wenngleich diese noch nicht sehr aussagekräftig ist. Schalke 04 (12.) könnte heute mit einem Sieg bis auf Platz drei vorrücken. Zeitgleich spielt aber auch Osnabrück gegen Nürnberg und Kiel gegen Magdeburg. An der Spitze thronen der Hamburger SV und Wehen Wiesbaden mit jeweils sieben Punkten aus drei Spielen.

12.59 Uhr: Zu den Verletzten Cedric Brunner und Sebastian Polter gesellt sich übrigens auch Blendi Idrizi. Das kündigte Trainer Thomas Reis bereits am Donnerstag an. Der Coach sprach von einer „muskulären Geschichte“.

Schalke 04 gegen Braunschweig im Live-Ticker: Tauer spielt als Außenverteidiger

12.55 Uhr: Überraschend steht Niklas Tauer in der Startelf. Es ist sein erster Einsatz für die Profis in einem Pflichtspiel überhaupt. Bislang spielte die Winter-Leihgabe von Mainz 05 lediglich zweimal für die U23. Dass der eigentliche Mittelfeldspieler eine Alternative für den Rechtsverteidiger-Posten beim S04 sei, kündigte Thomas Reis schon zu Saisonbeginn an. Er bekommt den Vorzug vor Defensiv-Allrounder Henning Matriciani.

12.52 Uhr: Schalke-Trainer Thomas Reis sagte am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Braunschweig-Spiel über Bryan Lasme: „Er ist ein Kandidat, der in die Startelf drängt.“ Der Flügelspieler sei „in einer guten Verfassung“, jetzt soll er sein Tempo in der Liga-Partie gegen die Eintracht auf den Platz bringen.

Schalke 04 gegen Braunschweig im Live-Ticker: Kabadayi erstmals im S04-Kader

12.46 Uhr: Erstmals im S04-Kader steht heute Yusuf Kabadayi. Der Neuzugang vom FC Bayern spielte unter der Woche bereits beim internen Testspiel der Profis gegen die U23 (2:4) über 60 Minuten. Womöglich winkt heute das Zweitliga-Debüt des Flügelspielers.

12.43 Uhr: Braunschweig ändert die Startelf im Vergleich zum Pokalspiel gegen den S04 nur auf einer Position: Ivanov kommt für Griesbeck rein, der im DFB-Pokal Gelb-Rot sah.

Schalke 04 gegen Braunschweig im Live-Ticker: Die Aufstellung der Eintracht ist da

12.40 Uhr: So spielen die Gastgeber aus Braunschweig:

Hoffmann - Kurucay, Behrendt, Ivanov - Marx, Krauße, Nikolaou, Donkor - Gomez - Kaufmann, Ujah

12.37 Uhr: Insgesamt nimmt Thomas Reis drei Änderungen im Vergleich zum Pokalspiel in Braunschweig vor: Ouwejan für Matriciani, Tauer für Brunner und Lasme für Drexler.

Schalke 04 gegen Braunschweig im Live-Ticker: Fährmann, Drexler und Topp auf der Bank

12.35 Uhr: Auf der S04-Bank: Fährmann - Cisse, Drexler, Kabadayi, Kozuki, Latza, Matriciani, Ouedraogo, Topp.

12.33 Uhr: Überraschend: Thomas Reis setzt auf Niklas Tauer als Brunner-Ersatz. Bryan Lasme spielt für Dominick Drexler, der auf der Bank sitzt. Sebastian Polter wird auf der Bank durch Keke Topp ersetzt.

Schalke 04 gegen Braunschweig im Live-Ticker: Die Startelf des S04 ist da

12.31 Uhr: Das ist die Aufstellung des FC Schalke 04 gegen Eintracht Braunschweig:

Müller - Tauer, Baumgartl, Kaminski, Ouwejan - Schallenberg - Seguin, Tempelmann - Lasme, Terodde, Karaman

Die Schalke-Aufstellung gegen Eintracht Braunschweig. © RUHR24

11.54 Uhr: Schiedsrichter heute ist Bastian Dankert aus Rostock. Der 43-Jährige pfiff zuletzt den DFL-Supercup zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig (0:3). Bei einem S04-Spiel war der Referee das letzte Mal am 29. April im Einsatz: beim 2:1-Erfolg der „Knappen“ über den SV Werder Bremen in der Bundesliga.

Schalke 04 gegen Braunschweig im Live-Ticker: Zwei Ausfälle heute beim S04

Update, Sonntag (20. August), 11.25 Uhr: Bahnen sich zwei Ausfälle beim FC Schalke 04 an? Wie Bild-Reporter Max Backhaus via Twitter/X berichtet, sollen heute Cedric Brunner (Schlag auf den Spann) und Sebastian Polter (Risswunde) ausfallen.

Anstelle von Brunner könnte Henning Matriciani in die Startelf rücken. Zudem fehlte Keke Topp gestern bei der U23 – womöglich, weil er heute Polter im Profi-Kader ersetzen soll.

Eintracht Braunschweig gegen Schalke 04: Der Vorbericht zum 3. Spieltag der 2. Bundesliga

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Spiels Eintracht Braunschweig gegen den FC Schalke 04. Die Partie am 3. Spieltag der 2. Bundesliga wird am Sonntag (20. August) um 13.30 Uhr im Eintracht-Stadion angepfiffen. +++

Braunschweig – Ob Schalkes Busfahrer überhaupt noch ein Navi braucht? Zum zweiten Mal binnen neun Tagen reist Schalke 04 zum Auswärtsspiel ins Eintracht-Stadion nach Braunschweig. Während der S04 die erste Auflage im DFB-Pokal für sich entscheiden konnte (3:1), steht jetzt das Ligaduell auf dem Programm.

Die Gastgeber möchten sich für die Pokalniederlage revanchieren, hätte dafür aber gerne andere Vorzeichen gehabt. Warum? Die Eintracht steckt in einem kleinen Transfer-Stau, den inzwischen auch die Spieler zum Thema machen.

Eintracht Braunschweig gegen Schalke 04: S04-Gegner hadert mit fehlenden Neuzgängen

Innenverteidiger Brian Behrendt, der im zweiten Aufeinandertreffen mit Schalke 04 erneut in der Startelf stehen dürfte, sagte nach dem Aus im Pokal laut Kicker: „Gerade nach vorne können wir noch Qualität gebrauchen.“ Und schob prompt hinterher: „Das liegt aber nicht in meiner Hand.“

Verständlich ist der Wunsch nach Neuzugängen in jedem Fall, die Eintracht legte mit drei Niederlagen in drei Spielen einen waschechten Fehlstart hin. Immerhin: Gegenüber der Braunschweiger Zeitung versprach Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann Verstärkung: „Wir werden noch etwas machen.“

Brian Behrendt von Schalke-Gegner Eintracht Braunschweig wünscht sich Neuzugänge. © Michael Taeger/Imago

Zeit haben die Braunschweiger noch bis zum 1. September, dann schließt das Transferfenster. Gleiches gilt für Schalke 04, die hinsichtlich ihrer Transfer-Pläne selbst noch nicht am Ziel sind.