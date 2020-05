2. Bundesliga im Live-Ticker: Top drei spielt zeitgleich - HSV und VfB auswärts gefordert

Bringt Bielefeld Mega-Vorsprung durch?

+ © picture alliance/dpa / Friso Gentsch Arminia Bielefeld und der Hamburger SV wollen in die Bundesliga aufsteigen. © picture alliance/dpa / Friso Gentsch

Nach der Zwangspause in Liga zwei geht es am Sonntag auch wieder los. Die Top-Drei der Tabelle tritt zeitgleich an.