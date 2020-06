Duselt sich der HSV zum nächsten Sieg? Hamburger SV gegen Holstein Kiel im Live-Ticker

Der HSV kämpft weiter um den Aufstieg. Soll das so bleiben, ist ein Sieg gegen Holstein Kiel Pflicht. Zuletzt war dafür aber eine große Portion „Dusel“ nötig.

Das Team von Dieter Hecking ist zum Siegen verdammt, um auf Tuchfühlung zum VfB Stuttgart zu bleiben.

Holstein Kiel könnte dem Nordrivalen ein Bein im Aufstiegsrennen stellen.

Update vom 8. Juni, 15.35 Uhr: Ex-HSV-Spieler Horst Hrubesch lobt Holstein Kiel und erwartet eine schwere Aufgabe für die Hamburger. „Das wird eine richtig schöne harte Nuss gegen Kiel. Da musst du an die Grenze gehen.“

Tatsächlich ist Kiel eine Art Angstgegner für den HSV: Drei der letzten vier Spiele konnten die Störche für sich entscheiden.

So wird der HSV vermutlich auflaufen: Pollersbeck – Vagnoman, Letschert, Jung, Leibold – Fein – Kinsombi, Hunt – Jatta, Pohjanpalo, Kittel

Erstmeldung vom 6. Juni, 10.52 Uhr:

Hamburg - Mit dem Ausdruck „Duselsieg“ ist der knappe 3:2-Erfolg des HSV gegen Wehen Wiesbaden perfekt umschrieben. Das Team von Dieter Hecking gewann am vergangenen Sonntag in bester FC-Bayern*-Manier und darf weiter vom Aufstieg in die Bundesliga* träumen. Mit Holstein Kiel wartet jedoch ein harter Brocken am 30. Spieltag. Dreimal traf der HSV bisher in der 2. Liga auf den Nordrivalen - einen Sieg gab es dabei aber noch nicht zu bejubeln.

HSV gegen Kiel im Live-Ticker: Darf Hamburg weiter von der Bundesliga träumen?

Der Erfolg gegen Wehen Wiesbaden war gleichzeitig auch der erste Dreier nach der Corona-Pause* (in vier Spielen) für die Rothosen. Dem Team von Dieter Hecking scheint in der Endphase der Saison ein wenig die Luft auszugehen. Dementsprechend könnte der Trainer des HSV die ein oder andere frische Kraft in die Startelf beordern. Ein Kandidat: Gideon Jung. Der 25-Jährige ist nach Hüftproblemen zurück im Mannschaftstraining.

Große Brisanz verspricht auch die Torwart-Frage. Die bisherige Nummer eins Daniel Heuer Fernandes hatte es gegen Wehen Wiesbaden nicht einmal in den Kader geschafft. „Wenn man merkt, dass der Torhüter müde vom Kopf her und nicht so da ist, wie man sich das wünscht, ist das keine außergewöhnliche Maßnahme“, so Hecking nach der Partie. Zwischen den Pfosten fand sich stattdessen überraschend Julian Pollersbeck nach über einem Jahr ohne Einsatz wieder. Und der zuletzt Verschmähte konnte mit einer starken Leistung auf sich aufmerksam machen. Bleibt Pollersbeck weiter im Tor? Vieles deutet darauf hin.

HSV gegen Kiel im Live-Ticker: Hamburger wollen Aufstiegschancen wahren

Die Gäste aus Kiel haben nur noch theoretische Chancen auf den Bundesliga*-Aufstieg. Elf Punkte beträgt der Rückstand auf den Tabellen-Dritten, den Hamburger SV. Schon länger zeigt die Formkurve nach unten. Nur ein Sieg in den letzten sieben Spielen gelangen den Störchen, zuletzt gab es zwei knappe 2:1-Niederlagen innerhalb von drei Tagen (in Bochum und gegen Bielefeld). Entsprechend bedient zeigte sich Kiels Trainer Ole Werner: „Das kotzt uns alle an.“

Ob die Kieler sich dieses Mal besser anstellen? Oder ob der HSV wieder auf die nötige Portion „Dusel“ hoffen kann? Anpfiff am Montagabend im leeren Volksparkstadion ist um 20:30 Uhr.

