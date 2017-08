Termine für 2. Runde im DFB-Pokals stehen fest: Knaller-Partie live im TV

Der DFB hat die Spielansetzungen für die Paarungen der 2. Runde im DFB-Pokal bekanntgegeben. Das Knallerspiel steigt am Mittwochabend um 20.45 Uhr.

Das Zweitrunden-Topspiel des DFB-Pokals zwischen dem Meisterschaftszweiten RB Leipzig und Rekordgewinner Bayern München wird am 25. Oktober um 20.45 Uhr angepfiffen. Die Begegnung werde in der ARD live übertragen, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag in Frankfurt mit.

Die 16 Begegnungen der zweiten Hauptrunde werden in vier Blöcken ausgetragen. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle Spiele live. Bereits am Dienstagabend (20.45 Uhr) treten drei weitere bayerische Vereine an: Greuther Fürth empfängt im bayerischen Zweitliga-Duell den FC Ingolstadt, zeitgleich will der 1. FC Schweinfurt gegen Eintracht Frankfurt eine weitere Überraschung vollbringen. Der 1. FC Nürnberg (18.30 Uhr) in Osnabrück sowie Jahn Regensburg (20.45 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim spielen wie Bayern am Mittwoch.

Das Achtelfinale ist für den 19. und 20. Dezember terminiert. Das Viertelfinale findet am 6. und 7. Februar 2018 statt, das Halbfinale am 17. und 18. April. Endspieltermin in Berlin ist der 19. Mai 2018.

Dienstag, 24.10.2017:

SC Paderborn 07 - VfL Bochum 18.30

SV Wehen Wiesbaden - FC Schalke 04 18.30

Fortuna Düsseldorf - Bor. Mönchengladbach 18.30

Bayer Leverkusen - 1. FC Union Berlin 18.30

Schweinfurt 05 - Eintracht Frankfurt 20.45

1. FC Magdeburg - Borussia Dortmund 20.45

FSV Mainz 05 - Holstein Kiel 20.45

SpVgg Greuther Fürth - FC Ingolstadt 04 20.45

Mittwoch, 25.10.2017:

VfL Osnabrück - 1. FC Nürnberg 18.30

Hertha BSC - 1. FC Köln 18.30

VfL Wolfsburg - Hannover 96 18.30

1. FC Kaiserslautern - VfB Stuttgart 18.30

Jahn Regensburg - 1. FC Heidenheim 20.45

Werder Bremen - 1899 Hoffenheim 20.45

SC Freiburg - Dynamo Dresden 20.45

RB Leipzig - Bayern München 20.45 (live in der ARD)

Alle Spiele live bei Sky

dpa