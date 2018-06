25 Millionen, fünf Jahre: Leno-Wechsel nach England vor Vollzug

Bern Leno steht kurz vor einem Wechsel von Bayer Leverkusen auf die Insel. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Leverkusen/ London - Der Wechsel von Fußball-Nationaltorhüter Bernd Leno (26) vom Bundesligisten Bayer Leverkusen zum englischen Topklub FC Arsenal steht offenbar kurz vor dem Vollzug. Wie der kicker vermeldet, soll Leno am Dienstag den Medizincheck bei den "Gunners" absolvieren und danach einen Fünfjahresvertrag unterschreiben.

Leverkusen soll rund 25 Millionen Euro Ablöse erhalten, damit wäre Leno nach Heung-Min Son (für 30 Millionen zu Tottenham) der zweitteuerste Abgang in Bayers Klubgeschichte. Die Leverkusener hatten als Ersatz für Leno, der seit 2011 im Verein ist, bereits den Frankfurter Lukas Hradecky ablösefrei verpflichtet.

An Leno, der von Bundestrainer Joachim Löw nicht in den endgültigen WM-Kader in Russland berufen wurde, hatten auch Atletico Madrid und der SSC Neapel Interesse gezeigt.

SID