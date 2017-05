29. Pokalerfolg für Barcelona: 3:1 über Alaves

Copa del Rey

+ © Daniel Ochoa De Olza Der FC Barcelona besiegte im Pokalfinale CD Alaves mit 3:1. Foto: Daniel Ochoa De Olza © Daniel Ochoa De Olza

Madrid (dpa) - Superstar Lionel Messi hat den FC Barcelona am Samstag zum dritten Pokalsieg in Serie geführt. In überlegener Manier besiegte der Favorit im Madrider Stadion Vicente Calderón das Team des Liga-Neunten Club Deportivo Alaves mit 3:1 (3:1).